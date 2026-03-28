Raport al serviciilor de informații americane: Statele Unite au distrus doar o treime din arsenalul de rachete și drone al Iranului / Ce susține Trump

Cinci persoane familiarizate cu informațiile serviciilor secrete americane au declarat sub protecția anonimatului, pentru Reuters, că Statele Unite au distrus doar aproximativ o treime din arsenalul de rachete al Iranului.

A altă treime a fost probabil avariată sau ascunsă în tuneluri subterane și buncăre, au spus patru surse pentru Reuters. O evaluare similară a fost făcută și în privința arsenalului de drone al țării.

Această informație nu a fost raportată anterior și arată că deși majoritatea rachetelor Iranului sunt fie distruse, fie inaccesibile, Teheranul dispune încă de un stoc semnificativ de rachete, mai notează sursa citată.

Informațiile vin în contradicție cu afirmațiile făcute de președintele Donald Trump în această săptămână, potrivit cărora Iranului i-ar mai fi rămas „foarte puține rachete”.

„Problema cu strâmtoarea este următoarea: să zicem că facem o treabă excelentă. Spunem că am distrus 99% [din rachetele lor]. 1% este inacceptabil, deoarece 1% înseamnă o rachetă care lovește corpul unei nave care a costat un miliard de dolari”, a spus Trump joi, potrivit Reuters și The Guardian.

Sâmbătă s-a împlinit o lună de la atacurile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului. În tot acest timp, Iranul a lansat atacuri de represalii, în timp ce SUA și Israelul au declarat că reducerea capacității rachetelor balistice ale Iranului este unul dintre obiectivele principale ale războiului.