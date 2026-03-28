Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în domeniul apărării

Vizita neanunțată a lui Zelenski în Emiratele Arabe Unite a avut loc la o zi după ce acesta a anunțat un acord similar cu Arabia Saudită, încheiat în condițiile în care statele din Golf se confruntă cu drone lansate de armata iraniană, ca represalii pentru loviturile SUA și Israelului, relatează AFP.

Kievul încearcă să valorifice experiența sa în doborârea dronelor rusești pentru a sprijini statele din Golf și a trimis în regiune experți în combaterea dronelor, inclusiv în Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.

Zelenski a declarat pe rețelele sociale că s-a întâlnit cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, și că au convenit să coopereze în domeniul securității și apărării.

„Pentru toate statele normale, este important să asigure stabilitatea și să protejeze viețile în contextul amenințărilor actuale. Ucraina are expertiză relevantă în acest domeniu”, a spus el.

Ucraina își prezintă sistemele de apărare antidronă drept unele dintre cele mai performante din lume.