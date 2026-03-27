Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 29. Trump: Iranul este în retragere / Iranul afirmă că un proiectil a lovit în apropierea centralei nucleare Bushehr

Iranul afirmă că un proiectil a lovit în apropierea centralei nucleare Bushehr

Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a anunțat că un proiectil a lovit în apropierea Centralei Nucleare Bushehr, într-un incident pe care îl descrie drept al treilea atac atribuit forțelor Statelor Unite și Israelului, potrivit agenției Tasnim.

Atacul produs în cursul acestei nopți nu a provocat victime și nici pagube financiare sau tehnice, a precizat organizația.

Totodată, autoritățile iraniene au subliniat că vizarea instalațiilor nucleare cu scop pașnic reprezintă o încălcare clară a reglementărilor și angajamentelor internaționale privind imunitatea acestor obiective față de atacuri militare, avertizând că astfel de acțiuni ar putea amenința grav securitatea și siguranța regiunii.

Trump: Iranul este în retragere

Donald Trump vorbește în prezent despre războiul cu Iranul, afirmând că Teheranul este „în retragere”

„În această seară, suntem mai aproape ca niciodată de apariția unui Orient Mijlociu care este, în sfârșit, liber de teroarea, agresiunea și șantajul nuclear iranian”, le spune el participanților la evenimentul Future Investment Initiative din Miami.

Trump reia câteva dintre ideile pe care le repetă frecvent: că armata SUA este cea mai puternică din lume, că Iranul ar fi folosit o armă nucleară dacă ar fi reușit să dezvolte una și că armata Iranului a fost „decimată”.

„Tocmai m-am uitat – am mai avut o zi mare”, spune el.