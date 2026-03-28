Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu

Pușcașii marini americani au ajuns în regiune la bordul navei amfibie USS Tripoli, potrivit CNN. Acest lucru a fost anunțat de Comandamentul Central al SUA.

Aproximativ 3.500 de militari cu echipamente specifice se află la bordul vaporului care servește drept navă amiral a Forței Expediționare a Pușcașilor Marini.

Anterior s-a spus că desfășurarea pușcașilor marini ar putea face parte din pregătirile pentru o posibilă operațiune terestră împotriva Iranului. Locul precis în care vor fi trimiși militarii nu a fost anunțat.