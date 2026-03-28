Armata israeliană afirmă că a identificat lansarea unei rachete din Yemen

Armata israeliană a anunțat sâmbătă dimineața că a identificat lansarea unei rachete din Yemen, aceasta fiind prima rachetă lansată din Yemen de la izbucnirea războiului, scrie Reuters.
Armata israeliană afirmă că a identificat lansarea unei rachete din Yemen
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
28 mart. 2026, 06:43, Știri externe

Lansarea a avut loc la câteva ore după ce gruparea Houthi, aliniată Iranului, a declarat vineri că este pregătită să acționeze în cazul în care ceea ce grupul a numit o escaladare împotriva Iranului și a „axei rezistenței” va continua, fără a preciza însă ce formă ar putea lua o eventuală intervenție.

Intrarea grupării Houthi în război sporește perspectivele unei confruntări regionale mai ample, în special având în vedere capacitatea grupării Houthi de a lovi ținte situate mult dincolo de granițele Yemenului și de a perturba rutele maritime din jurul Peninsulei Arabice și al Mării Roșii, lucru pe care l-au făcut în sprijinul Hamas din Gaza după 7 octombrie 2023.

Aliații șiiți ai Iranului din Liban și Irak s-au alăturat deja războiului din regiune, declanșat de atacurile SUA și Israelului asupra Teheranului de acum patru săptămâni.

