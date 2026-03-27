Houthi: „Avem degetul pe trăgaci pentru o intervenție militară directă”

Prezentând cinci puncte, Saree a solicitat Statelor Unite și Israelului să răspundă eforturilor diplomatice internaționale de a opri războiul cu Iranul și „țările Axei Rezistenței”, inclusiv Libanul.

„Această agresiune este nedreaptă, opresivă și nejustificată, afectând stabilitatea și securitatea globală și regională și prejudiciind economia globală”, a spus el.

Al doilea punct la care se referea era încetarea agresiunii în Palestina, Liban, Irak, Iran și ridicarea „blocadei nedrepte asupra Yemenului”.

În al treilea rând, punerea în aplicare a încetării focului în Gaza și îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește livrările umanitare și drepturile legitime ale palestinienilor.

El a explicat că Houthi ar participa la o intervenție militară dacă s-ar produce următoarele situații:

Dacă noi țări s-ar alătura Statelor Unite și Israelului în războiul împotriva Iranului;

Dacă Marea Roșie ar fi folosită pentru a ataca Iranul sau orice țară musulmană;

Dacă războiul împotriva Iranului și a „Axei Rezistenței” ar continua să se intensifice.

În punctul final, el a avertizat împotriva „oricăror măsuri nedrepte menite să înăsprească asediul asupra poporului yemenit”.