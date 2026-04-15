Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 47. Casa Albă respinge informațiile despre o prelungire a armistițiului cu Iranul / Donald Trump: Războiul cu Iranul este foarte aproape de sfârșit / Netanyahu: Israelul continuă să atace Hezbollah

SUA anunță noi sancțiuni asupra petrolului iranian

Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat astăzi sancțiuni împotriva a peste două duzini de persoane, companii și nave, despre care susține că sunt implicate în exportul de petrol și gaze naturale iraniene, scrie CNN.

Toate aceste entități fac parte dintr-o rețea condusă de Mohammed Hossein Shamkhani, al cărui tată a fost consilier politic de top al liderului suprem ucis al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene, a declarat Trezoreria.

Nouă nave, un amestec de petroliere și petroliere cu gaz lichefiat, sunt incluse în sancțiuni, precum și mai multe companii cu sediul în Emiratele Arabe Unite.

Anunțul vine la o zi după ce Departamentul Trezoreriei a anunțat că va reinstaura și sancțiunile asupra întregului petrol iranian, după ce a acordat temporar Teheranului o licență de o lună pentru a vinde petrol care a stat pe linia de plutire pe petroliere.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că SUA e disponibilă de a aplica astăzi noi sancțiuni, declarând că este gata să impună „sancțiuni secundare” țărilor care cumpără petrol iranian.

Nu este prima dată când administrația Trump a sancționat părți din imperiul maritim al lui Mohammed Hossein Shamkhani.

În iulie, a anunțat un set mult mai amplu de sancțiuni împotriva a peste 115 persoane, entități și nave din rețeaua sa.

Patru paramedici uciși în sudul Libanului, anunță presa de stat

Patru paramedici au fost uciși în timpul unei misiuni de ajutor în sudul Libanului, a relatat rețeaua americană NBC News, citând Agenția Națională de Știri din Liban, administrată de statul libanez.

Raportul a precizat că lucrătorii de urgență au fost uciși în orașul Mayfadoun și a atribuit moartea lor unui atac cu drone israeliene.

Aproximativ 91 de membri ai personalului medical libanez au fost uciși în război până în prezent, a declarat Ministerul Sănătății din țară în actualizarea sa zilnică.

A precizat că 2.167 de persoane au fost ucise în total în timpul conflictului, o creștere cu 43 față de ieri, în timp ce numărul persoanelor rănite a depășit acum 7.000.

După întâlnirea cu Pakistanul, cel mai important diplomat iranian promite angajamentul său față de pace

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat miercuri că Teheranul își menține angajamentul față de promovarea păcii și stabilității în regiune, după ce l-a primit în Iran pe șeful statului major al armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir.

Munir, care a devenit un intermediar cheie între Statele Unite și Iran, a sosit la Teheran în fruntea unei delegații, purtând un mesaj de la Washington, potrivit armatei pakistaneze de astăzi.

„Sunt foarte încântat să-l primesc pe mareșalul Munir în Iran”, a declarat Araghchi într-un mesaj publicat după întâlnire.

Araghchi și-a exprimat, de asemenea, aprecierea pentru găzduirea discuțiilor de către Pakistan, numind-o o reflectare a „profunzimii și forței” relațiilor bilaterale dintre cele două țări.

„Angajamentul nostru față de promovarea păcii și stabilității în regiune rămâne ferm, iar acest angajament este împărtășit între noi”, a spus el.

Senatul a respins pentru a patra oară măsura care viza limitarea puterilor de război ale lui Trump în Iran

Pentru a patra oară în acest an, Senatul a respins o măsură care viza restricționarea puterilor de război ale președintelui Donald Trump, prin solicitarea aprobării Congresului pentru orice acțiune militară viitoare în Iran.

Măsura nu a reușit să avanseze, cu 47 de voturi la 52.

Senatorul democrat John Fetterman s-a alăturat republicanilor în respingerea ei, în timp ce senatorul republican Rand Paul a votat cu democrații.

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, a anunțat marți că democrații vor impune un vot privind puterile de război în fiecare săptămână în viitorul previzibil.

Unii republicani, precum senatorul Thom Tillis, au indicat că sunt deschiși să susțină o măsură privind puterile de război odată ce conflictul va atinge pragul de 60 de zile, iar conducerea republicană din Senat nu a exclus un vot privind autorizarea forței militare după 90 de zile, dacă conflictul nu se va fi calmat până atunci.

Netanyahu: Israelul continuă să atace Hezbollah

Benjamin Netanyahu a oferit o actualizare despre războiul din Iran, după ce s-au raportat că un armistițiu în Liban ar putea fi aproape.

Forțele israeliene așteaptă să atace Hezbollah, gruparea militantă susținută de Iran, cu sediul în Liban, și sunt pe cale să cucerească orașul Bint Jbeil din sudul Libanului, a declarat Netanyahu.

El a adăugat că a instruit Forțele de Apărare Israeliene să continue să își consolideze zona de securitate din sudul Libanului.

SUA țin Israelul la curent cu contactele cu Iranul, spune Netanyahu, adăugând că obiectivele SUA și Israelului sunt aliniate. A avertizat că Israelul este pregătit pentru orice scenariu în cazul în care luptele cu Iranul se reia.

Cât va dura blocada Strâmtorii Ormuz?

Aceasta este întrebarea adresată lui Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, scrie Sky News.

„Nu voi stabili niciodată termene limită în numele președintelui Statelor Unite”, a declarat ea.

„Dar în ceea ce privește blocada, după cum știți, aceasta a fost implementată pe deplin și este aplicată împotriva navelor din toate națiunile care intră sau ies din porturile iraniene.”

De asemenea, ea a spus că a văzut unele „raportări greșite” despre blocadă.

Iată ce a spus ea în legătură cu asta, integral:

„Am văzut și eu unele raportări greșite despre asta. Aceasta include toate porturile iraniene din Golful Persic și Golful Oman, iar forțele noastre americane din regiune susțin libertatea de navigație pentru navele care tranzitează strâmtoarea către și dinspre porturile non-iraniene. Așadar, știu că unii din presă au fost confuzi în legătură cu asta. Susținem libertatea de navigație, dar nu în ceea ce privește niciun petrolier sau navă care ar aduce beneficii economiei Iranului, pe măsură ce aceste negocieri continuă.”

Casa Albă neagă faptul că SUA ar fi solicitat prelungirea încetării focului în Iran

Administrația de la Washington a reacționat public după apariția unor informații legate de o posibilă extindere a armistițiului temporar dintre Statele Unite și Iran. Oficialii americani susțin că aceste afirmații nu sunt reale și că nu a existat o solicitare oficială în acest sens. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat poziția autorităților americane în cadrul unei intervenții adresate presei, scrie Sky News. Karoline Leavitt a respins relatările apărute miercuri în spațiul public și a spus că negocierile continuă într-un cadru stabil. „Am văzut niște relatări – din nou, relatări proaste – în această dimineață conform cărora am solicitat oficial o prelungire a armistițiului. Acest lucru nu este adevărat”, a spus Leavitt.

O delegație pakistaneză a sosit la Teheran pentru a destinde tensiunile și a organiza noi discuții între SUA și Iran

Șeful armatei pakistaneze a sosit miercuri pentru discuții la Teheran, aceasta fiind cea mai recentă mișcare diplomatică menită să atenueze tensiunile din Orientul Mijlociu și să organizeze o a doua rundă de negocieri între Statele Unite și Iran, după aproape șapte săptămâni de război.

Armata pakistaneză a declarat că delegația l-a inclus și pe ministrul de interne al țării și alți înalți oficiali din domeniul securității. Grupul este „parte a eforturilor de mediere în curs”, a declarat armata, dar nu a oferit detalii, potrivit AP.

Pakistanul a devenit un mediator cheie în conflict după ce a găzduit discuții directe rare între SUA și Iran la Islamabad, o mișcare despre care autoritățile au spus că a contribuit la reducerea diferențelor dintre cele două părți.

Trump declară pentru Fox Business că războiul din Iran este „foarte aproape de sfârșit”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru Fox Business, difuzat astăzi, că vede războiul cu Iranul ca fiind „foarte aproape de sfârșit”.

„Cred că este aproape de sfârșit. Îl văd ca fiind foarte aproape de sfârșit”, a spus Trump, adăugând că economia își va reveni „complet” după încheierea conflictului.

Israelul va discuta în această seară armistițiul cu Libanul, în timp ce SUA și Iranul schimbă mesaje

Cabinetul de securitate al Israelului urmează să discute un posibil armistițiu cu Libanul în câteva ore, potrivit unei surse israeliene.

Între timp, președintele american Donald Trump a sugerat că discuții suplimentare cu Iranul ar putea avea loc în curând, deoarece un intermediar cheie dintre SUA și Iran a sosit la Teheran cu un mesaj de la Washington.

Israelul se așteaptă ca armistițiul cu Iranul să fie prelungit, a declarat o sursă pentru Reuters

Israelul se așteaptă ca acordul său actual de încetare a focului cu Iranul să fie prelungit, a declarat o sursă pentru agenția de știri Reuters, citată de Sky News.

În același timp, Bloomberg a relatat că SUA și Iranul analizează o prelungire a încetării focului cu două săptămâni.

Actualul acord de încetare a focului de două săptămâni, anunțat inițial de Donald Trump pe rețelele de socializare, urmează să expire peste o săptămână, pe 22 aprilie.

Au existat dispute între Israel, SUA și Pakistan cu privire la includerea și includerea Libanului în acord, ceea ce înseamnă că atacurile israeliene (despre care se spune că vizează Hezbollah) au continuat în țară.

Cu toate acestea, se pare acum că se iau măsuri pentru a conveni asupra unei încetări a focului separate pentru acest conflict.

Diplomații israelieni și libanezi au purtat discuții ieri la Washington, în timp ce guvernul israelian se va întâlni ulterior pentru a discuta posibilitatea unei încetări a focului în Liban.

Iranul și SUA continuă să schimbe mesaje prin intermediul mediatorilor pakistanezi, afirmă Teheranul

Iranul continuă să schimbe mesaje cu SUA prin intermediul mediatorului Pakistan, după ce discuțiile au eșuat în weekend, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, conform CNN.

Există incertitudine cu privire la ce se va întâmpla când va expira armistițiul de două săptămâni. Vorbind la o conferință de presă, Esmail Baghaei nu a confirmat că acesta va fi prelungit.

„Deocamdată, așa cum am menționat, discuțiile continuă printr-un intermediar pakistanez și rămâne de văzut cât de serioasă este cu adevărat cealaltă parte în ceea ce privește afirmațiile sale privind diplomația”, a spus el, potrivit IRNA, agenția oficială de știri a Iranului.

„Statele Unite sunt cele care trebuie să-și dovedească seriozitatea, deoarece nu numai că nu și-au respectat angajamentele, dar au subminat în esență însăși masa negocierilor”, a adăugat Baghaei.

Potrivit lui Baghaei, nu există nicio propunere nouă din partea părții iraniene și nicio modificare a propunerii inițiale în 10 puncte prezentate de Teheran în cadrul negocierilor.

Principalele puncte de conflict sunt neclare, dar Baghaei a numit unele cereri ale SUA „nerezonabile și nerealiste”. El a insistat din nou asupra dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu în scopuri pașnice.

Încetinirea focului în Liban ar putea avea loc „în curând”, declară un oficial Hezbollah

La câteva minute după relatările despre discuțiile de încetare a focului în Israel, un oficial Hezbollah a declarat agenției de știri Reuters că o încetare a focului în Liban ar putea avea loc „în curând”, scrie Sky News.

Eforturile diplomatice ale Iranului și ale altor țări din regiune au făcut posibilă șansa unui încetare a focului în viitorul apropiat, a declarat parlamentarul grupării militante susținute de Iran, Ibrahim Al-Mousawi.

„Iranienii exercită o presiune puternică asupra americanilor și au pus condiții ca americanii să includă Libanul în încetarea focului”, a spus el.

„Dacă nu o fac, vor continua blocada asupra orașului Hormuz. Este cartea economică.”

Starmer spune că „nu va ceda” poziția sa privind războiul din Iran, în ciuda comentariilor lui Trump

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat astăzi că nu va „ceda” și nu își va schimba poziția față de războiul SUA și Israelului cu Iranul, în urma criticilor recente ale președintelui american Donald Trump, scrie CNN.

„Poziția mea față de războiul din Iran a fost clară de la început. Nu vom fi târâți în acest război”, a declarat Starmer astăzi la Camera Comunelor, când a fost întrebat despre comentariile lui Trump.

În cadrul unui interviu acordat Sky News, Trump a criticat politicile energetice și de imigrație ale lui Starmer și a spus că relațiile dintre Marea Britanie și SUA „au fost mai bune”.

Președintele s-a plâns în repetate rânduri de refuzul lui Starmer de a permite SUA să folosească baze militare britanice în operațiunile sale ofensive împotriva Iranului, pe care Marea Britanie le-a considerat ilegale.

„Nu este războiul nostru și s-a pus multă presiune asupra mea să iau o altă cale, iar această presiune a inclus și ceea ce s-a întâmplat aseară”, a declarat Starmer membrilor parlamentului.

„Nu mă voi răzgândi. Nu voi ceda. Nu este în interesul nostru național să ne alăturăm acestui război și nu vom face acest lucru. Știu care este poziția mea”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat, de asemenea, reporterilor că nu împărtășește caracterizarea relațiilor actuale dintre SUA și Marea Britanie făcută de președintele Trump.

„Discuțiile dintre SUA și Marea Britanie privind comerțul și o serie de interese continuă în fiecare zi. Aceasta este o parte naturală a relației speciale pe care o avem cu SUA și este ceva ce am avut timp de decenii și este ceva ce va continua”, a spus purtătorul de cuvânt.

SUA și Iranul se vor întâlni probabil din nou pentru discuții în Pakistan săptămâna viitoare, conform Sky News

SUA și Iranul vor relua probabil negocierile privind încheierea războiului din Pakistan săptămâna viitoare, conform Sky News.

Acest lucru vine după o rundă anterioară de discuții din Islamabad, săptămâna trecută.

Se așteaptă ca următoarea rundă de discuții să aibă loc tot în capitala pakistaneză.

Wall Street Journal relatează acest detaliu într-o postare similară, spunând că SUA și Iranul au convenit în principiu să se întâlnească, dar nu au stabilit încă o dată sau un loc exact.

Donald Trump, întrebat ieri despre noi discuții cu Iranul, a declarat presei americane că „s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile”.

SUA nu au convenit oficial să prelungească armistițiul cu Iranul

SUA nu a convenit oficial să prelungească armistițiul cu Iranul, a declarat un oficial american de rang înalt pentru CNN, pe fondul unor rapoarte conform cărora Washingtonul și Teheranul au convenit în principiu asupra unei prelungiri pentru a permite mai mult timp pentru negocieri.

„Statele Unite nu au convenit oficial asupra unei prelungiri a armistițiului. Există o colaborare continuă între SUA și Iran pentru a ajunge la un acord”, a spus oficialul.

O posibilă prelungire este încă pe masă, au declarat surse familiarizate cu discuțiile, dar administrația Trump este nerăbdătoare să elaboreze un potențial acord cât mai repede posibil.

Ce a declarat Donald Trump despre denumirea Strâmtorii

Președintele Donald Trump a declarat miercuri, în cadrul unui interviu pentru Fox Business, că „puteți să-i spuneți Strait of Hormuz sau the Hormuz Strait” și că „singurul lucru pe care nu-l puteți numi este Strâmtoarea Trump. Lor nu le place această idee.”

Trump: China a fost de acord să nu trimită arme Iranului. Se bucură de redeschiderea strâmtorii Ormuz

Președintele Donald Trump a declarat că China este „foarte fericită” că SUA lucrează pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz și a fost de acord să nu trimită arme Iranului.

„China este foarte fericită că deschid permanent Strâmtoarea Hormuz. Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. Această situație nu se va mai întâmpla niciodată. Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, conform CNN.

El a spus că se așteaptă la o „îmbrățișare mare și grasă” din partea președintelui chinez Xi Xinping când îl va întâlni în timpul unei călătorii programate la Beijing în mai.

„Președintele Xi îmi va da o îmbrățișare mare și grasă când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună inteligent și foarte bine! Nu este asta mai bun decât lupta??? DAR AMINTIȚI, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai bine decât oricine altcineva!!!”, a scris Trump.

Iranul afirmă că schimburile cu SUA prin intermediul Pakistanului continuă după eșecul negocierilor

Iranul a declarat că schimburile cu Statele Unite prin intermediul Pakistanului au continuat în ciuda eșecului negocierilor de la sfârșitul săptămânii, potrivit France 24.

„De duminică, când delegația iraniană s-a întors la Teheran, au fost schimbate mai multe mesaje prin intermediul Pakistanului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Esmaeil Baqaei, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale.

„Astăzi, este foarte probabil să primim o delegație pakistaneză, ca o continuare a discuțiilor de la Islamabad”, a adăugat el.

Mediatorii fac progrese în vederea prelungirii armistițiului dintre SUA și Iran

Miercuri, mediatorii au făcut un pas înainte în direcția prelungirii armistițiului dintre Statele Unite și Iran și a reluării negocierilor pentru a salva fragilul acord temporar de încetare a focului, înainte ca acesta să expire săptămâna viitoare.

Blocada impusă de SUA asupra porturilor iraniene și noile amenințări din partea Iranului au pus în pericol acordul încheiat cu o săptămână în urmă, însă oficialii regionali au declarat, miercuri, că se înregistrează progrese, afirmând pentru Associated Press că SUA și Iranul au ajuns la un „acord de principiu” privind prelungirea acestuia, pentru a permite continuarea eforturilor diplomatice.

Armata iraniană avertizează că va bloca Marea Roșie dacă blocada navală a SUA va continua

Armata iraniană a avertizat miercuri că va bloca traficul comercial prin Marea Roșie, precum și prin Golful Persic și Marea Omanului, dacă blocada navală a SUA va continua.

Într-o declarație difuzată de televiziunea de stat iraniană, șeful centrului de comandă central al armatei iraniene a afirmat că, dacă SUA vor continua blocada și „vor crea o situație de insecuritate pentru navele comerciale și petrolierele iraniene”, acest lucru va constitui „un preludiu” la încălcarea armistițiului.

„Puternicele forțe armate ale Republicii Islamice nu vor permite continuarea niciunui export sau import în Golf (n.r. – Persic), Marea Omanului și Marea Roșie”, a declarat Ali Abdollahi, citat de Gulf News.

Un superpetrolier iranian supus sancțiunilor a traversat Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei impuse de SUA

Un superpetrolier iranian supus sancțiunilor a traversat Strâmtoarea Ormuz îndreptându-se spre portul Imam Khomeini din Iran, în ciuda blocadei impuse de SUA, a anunțat miercuri agenția de știri iraniană Fars, citată de France24.

Fars a precizat că petrolierul iranian avea capacitatea de a transporta 2 milioane de barili de țiței, însă nu era clar dacă acesta se întorcea cu încărcătură la bord sau dacă era gol.

Hezbollah amenință că disensiunile din Liban s-ar putea adânci pe fondul negocierilor cu Israelul

Hassan Fadlallah, deputat libanez membru al Hezbollah, a declarat că disensiunile din Liban s-ar putea adânci ca urmare a deciziei guvernului de a negocia cu Israelul, îndemnând autoritățile să-și reconsidere această măsură, potrivit France24.

El a adăugat că gruparea aliniată Iranului dorește un armistițiu cuprinzător, nu o revenire la atacurile și asasinatele israeliene aproape zilnice, așa cum s-a văzut după acordul de armistițiu din noiembrie 2024.

Armata israeliană lansează un nou apel la evacuare către locuitorii din sudul Libanului

Armata israeliană a emis miercuri un nou ordin de evacuare pentru locuitorii din sudul Libanului, în contextul în care continuă ofensiva împotriva militanților Hezbollah.

„Atacurile aeriene sunt în desfășurare, în timp ce Forțele de Apărare ale Israelului desfășoară operațiuni cu forță semnificativă în zonă. Prin urmare… vă reiterăm apelul urgent de a vă evacua imediat locuințele și de a vă îndrepta spre nordul râului Zahrani”, se arată într-un comunicat emis de IDF, citat de Gulf News.

Este primul ordin de evacuare emis de armată de la discuțiile directe care au avut loc marți la Washington între ambasadorii Libanului și ai Israelului în Statele Unite.

Turcia depune eforturi pentru prelungirea armistițiului cu Iranul și continuarea negocierilor

Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat că Ankara depune eforturi pentru prelungirea armistițiului dintre Statele Unite și Iran și pentru asigurarea continuării negocierilor, potrivit France24.

Adresându-se parlamentarilor, Erdogan a afirmat că atacurile Israelului asupra Libanului afectează speranțele de pace și că trebuie valorificată fereastra de oportunitate creată de armistițiu. El a spus că problemele dificile dintre părți ar putea fi rezolvate dacă acestea s-ar concentra pe beneficiile păcii.

Un milion de europeni cer suspendarea acordului UE–Israel. Ce urmează la Bruxelles

O inițiativă civică europeană care solicită suspendarea acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Israel a atins pragul de un milion de semnături, declanșând proceduri oficiale la nivelul instituțiilor europene, arată Euronews.

Petiția, lansată de organizații civice și susținută de European Left Alliance, cere suspendarea completă a acordului UE–Israel, invocând acuzații de încălcări grave ale dreptului internațional. Conform regulilor Uniunii Europene, atingerea pragului de un milion de semnături din toate cele 27 de state membre obligă Comisia Europeană și Parlamentul European să analizeze solicitarea. Autoritățile naționale au acum la dispoziție trei luni pentru a verifica semnăturile, după care inițiativa va fi transmisă oficial instituțiilor europene.

Israel respinge implicarea Franței în negocierile de pace cu Libanul

Ambasadorul israelian în SUA a lansat critici dure la adresa Franței, susținând că Parisul ar trebui exclus din negocierile de pace dintre Israel și Liban, desfășurate la Washington sub mediere americană.

Ambasadorul Israelului la Washington, Yechiel Leiter, a declarat că țara sa nu dorește implicarea Franței în tratativele de pace cu Libanul, lansând în același timp critici dure la adresa autorităților de la Paris.

„Este sigur că nu vrem să-i vedem pe francezi intervenind în aceste negocieri. Am dori să-i ținem pe francezi cât mai departe posibil de orice, dar mai ales când vine vorba de negocieri de pace”, a spus Leiter, citat de Le Figaro.

Trump spune că războiul din Iran este „aproape de sfârșit”

„Nu am terminat. Vom vedea ce se întâmplă. Cred că își doresc foarte mult să facă o înțelegere”, a declarat președintele SUA Donald Trump la Fox News.

Președintele SUA, Donald Trump, într-un interviu difuzat miercuri, a declarat că războiul americano-israelian împotriva Iranului este „aproape de sfârșit”.

„Cred că este aproape de sfârșit, da. Adică, îl consider foarte aproape de sfârșit”, i-a spus Trump prezentatoarei Fox Business, Maria Bartiromo, când a fost întrebat dacă războiul este „terminat”.

FT: Iranul a folosit în secret un satelit chinezesc de spionaj pentru a monitoriza și lovi baze militare americane

Iranul a obținut în secret un satelit chinezesc de spionaj care i-a oferit o nouă capacitate de a identifica și urmări ținte militare americane din Orientul Mijlociu în timpul războiului recent, potrivit unei investigații Financial Times bazate pe documente militare iraniene scurse.

Documentele arată că satelitul, denumit TEE-01B, a fost preluat de Forța Aerospațială a Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) la sfârșitul anului 2024, după ce fusese lansat în spațiu din China. Liste de coordonate, imagini satelitare și analize orbitale indică faptul că liderii militari iranieni au folosit ulterior satelitul pentru a supraveghea baze americane cheie înainte și după atacuri cu drone și rachete.

Premierul Pakistanului, vizite în Arabia Saudită, Qatar și Turcia

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, va face, începând de miercuri, o serie de vizite diplomatice intense care vor dura timp de patru zile.

Ministerul afacerilor Externe de la Islamabad a anunțat că oficialul va vizita Arabia Saudită, Quatar și Turcia, pe fondul eforturilor diplomatice depuse în contextul negocierilor din Orientul Mijlociu, în perspectiva unei cea de-a doua runde de negocieri, potrivit Gulf News.

„Prim-ministrul Muhammad Shehbaz Sharif va efectua vizite oficiale în Regatul Arabiei Saudite, Statul Qatar și Republica Turcia în perioada 15-18 aprilie 2026”, a declarat Ministerul de Externe al Pakistanului într-un comunicat.

Lavrov a declarat că Rusia poate „compensa” deficitul de resurse al Chinei cauzat de războiul cu Iranul

Ministrul rus de externe a declarat că țara sa ar putea compensa deficitul de energie al Chinei, în contextul în care transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz este blocat de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul, au relatat miercuri mass-media de stat ruse.

„Rusia poate, fără îndoială, să compenseze deficitul de resurse care a apărut” pentru China și „alte țări interesate să colaboreze cu noi”, a declarat Serghei Lavrov într-o conferință de presă la Beijing, ca răspuns la o întrebare privind blocajul din Hormuz.

El a mai spus că președintele rus Vladimir Putin va vizita China în prima jumătate a anului, a relatat presa de stat de la Moscova.

Atac israelian la sud de Beirut. O mașină a fost lovită

Presa de stat din Liban informează că o mașină a fost lovită de un atac israelian la 20 de kilometri sud de Beirut.

Atacul s-a desfășurat miercuri, fiind lovită o mașină în zona rezidențială Saadiyat, situată la 20 de kilometri sud de Beirut, la doar câteva ore după ce guvernele din Liban și Israel au convenit să poarte negocieri directe.

„Avioanele inamice au țintit o mașină în Saadiyat”, a declarat Agenția Națională de Știri din Liban, instituție de stat.

Israelul continuă atacurile asupra sudului Libanului în cadrul războiului cu Hezbollah, dar nu a mai vizat capitala libaneză de la seria de atacuri din 8 aprilie, care au făcut peste 350 de victime în toată țara.

Reamintim că deși Guvernul de la Beirut își dorește negocieri cu Israelul, șeful Hezbollah a declarat că nu-și dorește să negocieze. Ulterior, guvernul din Liban, dar și Guvernul israelian au convenit, de comun acord, să opteze pentru eliminarea grupării Hezbollah.

Armata israeliană afirmă că Hezbollah a lansat 30 de rachete asupra nordului Israelului

Armata israeliană a declarat că militanții Hezbollah au lansat aproximativ 30 de rachete asupra nordului Israelului miercuri dimineață, la doar câteva ore după ce la Washington au avut loc primele discuții directe dintre Israel și Liban din ultimele decenii.

Armata a detectat „aproximativ 30 de lansări” către Israel încă din primele ore ale dimineții, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

O cetățeană iraniană reținută în Franța s-a întors acasă, anunță televiziunea de stat

Studenta iraniană Mahdieh Esfandiari, care a fost reținută în Franța timp de peste un an, s-a întors acasă, relatează televiziunea de stat iraniană, citată de France24.

„Mahdieh Esfandiari, o activistă pentru drepturile palestinienilor, s-a întors în Iran după eliberarea sa din închisoarea din Franța”, a declarat televiziunea de stat.

Eliberarea lui Esfandiari a avut loc la o săptămână după ce cetățenii francezi Cecile Kohler și Jacques Paris, care au petrecut mai mult de trei ani în închisorile iraniene sub acuzația de spionaj, au ajuns în Franța.

Blocada lui Trump în Strâmtoarea Ormuz pune la încercare relațiile SUA cu China și India

Blocada impusă de SUA în Strâmtoarea Ormuz nu pune presiune doar pe Iran, ci tensionează și relațiile Washingtonului cu China și India.

În contextul în care aproximativ 98% din exporturile de petrol ale Iranului ajung în China, iar peste câteva săptămâni este programat un summit între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, campania de „presiune maximă” a Washingtonului împotriva Teheranului riscă să destabilizeze echilibrul fragil pe care administrația americană a încercat să îl mențină în relația cu Beijingul, notează CNBC.

Prețul petrolului, în continuă scădere pe fondul posibilei reluări a negocierilor SUA-Iran

Prețurile petrolului au înregistrat a doua zi consecutivă de scădere, în contextul posibilității reluării discuțiilor de pace între Statele Unite și Iran, notează Reuters.

Prețul petrolului Brent a scăzut la 94.27$, marcând o contracție de 52 de cenți sau 0.55%, după ce în sesiunea precedentă, prețul s-a diminuat cu 4.6%. Țițeiul american West Texas Intermediate a coborât cu 1.1% sau 1.04$, până la 90.24 dolari pe baril, după un declin de 7.9% cu o zi înainte.

Diplomații încearcă să organizeze noi discuții între SUA și Iran în prima zi a blocadei americane

Marți, diplomații au acționat pe căi neoficiale pentru a organiza o nouă rundă de negocieri între Statele Unite și Iran, după ce Washingtonul a instituit blocada asupra porturilor iraniene, în timp ce Teheranul a amenințat că va riposta prin lovirea unor ținte din întreaga regiune, deja epuizată de război.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o a doua rundă de discuții ar putea avea loc „în următoarele două zile”, precizând pentru New York Post că negocierile s-ar putea desfășura din nou la Islamabad, potrivit Associated Press.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a confirmat acest lucru, afirmând că este „foarte probabil” ca discuțiile să fie reluate. El a menționat o întâlnire pe care a avut-o cu viceprim-ministrul pakistanez, Ishaq Dar.

Israelul și Libanul, în proces de discuții

Între timp, la Washington, primele discuții directe din ultimele decenii dintre ambasadorii Israelului și Libanului în SUA s-au încheiat într-o notă constructivă, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Ambasadorul israelian Yechiel Leiter a declarat că cele două țări se află „de aceeași parte a ecuației” în ceea ce privește „eliberarea Libanului” de gruparea militantă Hezbollah, în timp ce liderul grupării, declara, recent, că nu-și dorește un armistițiu cu Israelul.

Blocada SUA împotriva Iranului. Primele petroliere, interceptate de marina americană

Un distrugător al marinei americane a interceptat marți două petroliere care încercau să părăsească Iranul, la o zi după intrarea în vigoare a blocadei SUA împotriva Iranului, a declarat un oficial american sub protecția anonimatului.

Navele au plecat din portul Chabahar, situat la Marea Omanului, și au fost contactate prin radio de nava de război americană, fiind instruite să se întoarcă spre porturile iraniene, titrează Reuters.

Potrivit oficialului, nu este clar dacă au fost emise avertismente suplimentare. Incidentul oferă primele detalii concrete despre aplicarea blocadei ordonate de președintele Donald Trump, o măsură fără precedent menită să forțeze Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, rută prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial.