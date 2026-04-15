Diplomații încearcă să organizeze noi discuții între SUA și Iran în prima zi a blocadei americane

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o a doua rundă de discuții ar putea avea loc „în următoarele două zile”, precizând pentru New York Post că negocierile s-ar putea desfășura din nou la Islamabad, potrivit Associated Press.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a confirmat acest lucru, afirmând că este „foarte probabil” ca discuțiile să fie reluate. El a menționat o întâlnire pe care a avut-o cu viceprim-ministrul pakistanez, Ishaq Dar.

Între timp, la Washington, primele discuții directe din ultimele decenii dintre ambasadorii Israelului și Libanului în SUA s-au încheiat într-o notă constructivă, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

Ambasadorul israelian Yechiel Leiter a declarat că cele două țări se află „de aceeași parte a ecuației” în ceea ce privește „eliberarea Libanului” de gruparea militantă Hezbollah, în timp ce liderul grupării, declara, recent, că nu-și dorește un armistițiu cu Israelul.

Ambasadoarea libaneză Nada Hamadeh Moawad a calificat întâlnirea drept „constructivă”, dar a cerut încetarea conflictului în curs dintre Israel și militanții Hezbollah, susținuți de Iran. Din martie, acest război a provocat strămutarea a peste 1 milion de persoane în Liban.

Israelul și Libanul se află, din punct de vedere tehnic, în război de la înființarea Israelului în 1948, iar Libanul rămâne profund divizat în ceea ce privește relațiile diplomatice cu Israelul.

Noi discuții cu Iranul sunt încă în fază de analiză

Un oficial american a declarat, marți, că noi discuții cu Iranul sunt încă în analiză și că nu s-a stabilit încă nicio întâlnire. Oficialul a vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu era autorizat să discute despre negocierile sensibile.

Muhammad Aurangzeb, ministrul de finanțe al Pakistanului, a declarat pentru Associated Press: „conducerea noastră nu renunță” la eforturile de a ajuta Statele Unite și Iranul să pună capăt conflictului.

Deși armistițiul părea să se mențină, confruntarea din jurul strategicei Strâmtori Ormuz riscă să reaprindă ostilitățile și să adâncească consecințele economice ale războiului regional.

Reprezentantul oficial a declarat că această măsură va permite armatei americane să observe navele supuse blocadei care părăsesc instalațiile iraniene și traversează strâmtoarea înainte de a fi interceptate și obligate să se întoarcă.

Comandamentul Central al SUA a declarat, marți, că nicio navă nu a reușit să treacă de blocadă în primele 24 de ore, în timp ce șase nave comerciale au respectat ordinul forțelor americane de a se întoarce și de a reintra în apele teritoriale iraniene.

Potrivit firmei de date maritime Lloyd’s List, care a citat informații furnizate de firma de monitorizare a transporturilor energetice Vortexa, petrolierul „Rich Starry” aștepta în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite. Nu a fost clar de la început dacă petrolierul acostase anterior în Iran. Cu toate acestea, nava figura pe lista Oficiului de Control al Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA ca fiind asociată cu transportul maritim iranian.

Lloyd’s List, citând date din registrul navelor și date de urmărire, a raportat că nava este deținută de o companie chineză de transport maritim și se îndrepta în cele din urmă spre China, cu o escală într-un port din Oman, la sud de strâmtoare. Nava și-a actualizat semnalul de transmisie marți seara pentru a nu mai indica că se îndrepta spre Sohar, Oman, potrivit datelor de urmărire raportate de firma de analiză maritimă MarineTraffic.

Cu toate acestea, rapoartele presei de marți, arătau că patru nave au tranzitat strâmtoarea, nava Christianna, a traversat strâmtoarea după ce a vizitat un port iranian, în timp ce petrolierele Rich Starry și Murlikishan, sancționate de SUA, au tranzitat și ele strâmtoarea, alături de Elpis, care a plecat din portul Bushehr din Iran. Analiștii spun că unele nave ar putea folosi tehnici de falsificare a semnalului GPS pentru a-și ascunde poziția.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că petrolierelor chineze nu li se va permite trecerea prin strâmtoare. „Așadar, nu vor putea să-și ia petrolul”, a declarat el marți reporterilor.

Într-un comentariu care părea să fie îndreptat către Trump fără a-l numi, președintele chinez Xi Jinping a spus că națiunile ar trebui să „se opună regresului lumii către legea junglei”.

Reamintim că aliații europeni precum Franța și Marea Britanie, dar și alții, vor organiza, vineri, o întâlnire, la care liderii pot participa și în format de videoconferință, pentru a pune bazele unei negocieri privind o „operațiune pur defensivă de deblocare a Strâmtorii Ormuz”.