Libanul susține că atacurile israeliene au ucis 31 de persoane

Ministerul Sănătății din Liban a declarat că atacurile aeriene israeliene au ucis 31 de persoane și au rănit alte 40 marți, într-una dintre cele mai sângeroase zile de la intrarea în vigoare a armistițiului din Liban în aprilie.
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
27 mai 2026, 02:50, Știri externe
Într-un comunicat, Ministerul Sănătății din Liban a precizat că printre morți și răniți se numără copii și femei și a acuzat Israelul că a comis „o serie de masacre” în mai multe locații din sudul Libanului, relatează CNN.

Potrivit ministerului, 14 persoane au fost ucise în Bourj Al-Shamali, inclusiv doi copii și trei femei, iar alte 16 au fost rănite, inclusiv cinci copii și șase femei.

În Kawthariyat Al-Raz, cinci persoane au fost ucise și șase rănite, inclusiv doi copii, a anunțat ministerul.

Ministerul a declarat că patru persoane au fost ucise în Habouch, inclusiv doi copii, și alte 10 au fost rănite, inclusiv doi copii și trei femei.

În Maarakeh, șase persoane au fost ucise și alte șase rănite, inclusiv copii, iar în Sala’a, două au fost ucise și două rănite, potrivit comunicatului.

Marți, Forțele de Apărare ale Israelului au declarat într-un comunicat că „continuă să atace teroriștii Hezbollah și infrastructura din sudul Libanului”. Armata a declarat că trupele sale „au eliminat teroriștii Hezbollah implicați în avansarea atacurilor împotriva soldaților IDF” și au atacat infrastructura folosită pentru lansarea de rachete.

