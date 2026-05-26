Coreea de Nord anunță că a testat un nou sistem de lansare a rachetelor multifuncționale

Coreea de Nord a susținut miercuri că a testat în ziua precedentă un nou lansator de rachete ușor, multifuncțional, și un lansator multiplu de rachete tactice de croazieră. Aceste teste militare, raportate inițial de armata sud-coreeană, au fost supravegheate de liderul Kim Jong-un, potrivit agenției oficiale de știri KCNA.
Kim Jong Un Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
27 mai 2026, 01:57, Știri externe
Statul major sud coreean a declarat marți că a detectat lansarea „mai multor proiectile” în Marea Galbenă, inclusiv a unei rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, lansată din orașul nord-coreean Chongju, relatează Le Figaro.

Coreea de Nord și-a intensificat testele cu rachete în ultimele săptămâni. Analiștii cred că statul izolat diplomatic ar putea încerca să profite de slăbirea normelor internaționale, pe fondul războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu, pentru a-și consolida statutul de putere nucleară. Aceasta a fost prima lansare de rachete a Coreei de Nord în 37 de zile și a opta din acest an.

„Demonstrație a unui mare progres tehnologic”

Acest test a permis „analizarea și estimarea puterii unui focos special al unei rachete balistice tactice, fiabilității unui obuz de artilerie ghidat de 240 mm cu rază extinsă de tragere, care este echipat cu un sistem de navigație autonom ultra-precis”, a detaliat KCNA.

„ Aceste sisteme majore de armament sunt un semn clar al îmbunătățirii forței noastre militare și o demonstrație a unui mare progres tehnologic”, a declarat Kim Jong-un, citat de KCNA. „Este esențial ca operațiunile armatei noastre să aibă o astfel de putere distructivă, suficientă pentru a face orice forță adversă teoretic incapabilă să supraviețuiască, decât prin pură noroc ”, a adăugat el.

Aceste noi lansări au venit în contextul în care agenția de știri sud-coreeană Yonhap a indicat recent că președintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord săptămâna aceasta, citând surse guvernamentale nespecificate. China este principalul susținător economic și politic al Coreei de Nord, deși Phenianul s-a apropiat de Rusia în ultimii ani. Niciuna dintre țări nu a confirmat încă vizita.

