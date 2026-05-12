CNN: Nava rusească scufundată în Mediterană ar fi transportat reactoare nucleare pentru Coreea de Nord

Nava Ursa Major s-a scufundat pe 23 decembrie 2024 la aproximativ 100 de kilometri de coasta Spaniei, după o serie de explozii care au ucis doi membri ai echipajului. Incidentul a fost învăluit în secret timp de mai multe luni, însă informații din ancheta spaniolă și activitatea militară ulterioară din zonă au alimentat suspiciunile privind natura încărcăturii și posibila destinație finală, arată CNN.

Căpitanul navei ar fi recunoscut transportul reactoarelor

Potrivit autorităților spaniole, căpitanul rus al navei le-a spus anchetatorilor că la bord se aflau „componente pentru două reactoare nucleare similare celor utilizate pe submarine”. Inițial, documentele publice ale navei menționau doar două „capace industriale”, macarale și containere goale. Anchetatorii au început însă să suspecteze că încărcătura reală era mult mai sensibilă. Conform investigației citate de CNN, căpitanul ar fi declarat că nava urma probabil să fie redirecționată către portul Rason din Coreea de Nord pentru livrarea reactoarelor.

Explozii și intervenții militare misterioase

Nava plecase din portul Ust-Luga și fusese escortată de două nave militare rusești în timpul traversării coastelor europene. Potrivit anchetei spaniole, pe 23 decembrie 2024 au avut loc trei explozii în apropierea camerei motoarelor, după ce nava încetinise inexplicabil cu aproximativ 24 de ore înainte. Cei 14 membri supraviețuitori ai echipajului au fost salvați de autoritățile spaniole, însă două persoane au murit. La câteva ore după sosirea unei nave militare ruse în zonă, au fost detectate alte patru explozii, iar nava s-a scufundat complet. Ulterior, o altă navă rusească suspectată de activități de spionaj, Yantar, a revenit la epavă și ar fi fost detectate încă patru explozii subacvatice.

🚨⚡️ حادثة إنسانية غريبة وغير عادية في البحر المتوسط: رفضت سفينة نرويجية إنقاذ بحارة روس من السفينة Ursa Major التي كانت تغرق. حاول قارب نجاة الاقتراب من السفينة النرويجية، لكنها رفضت استقبال الروس، مشيرة إلى „حظر” ما. في النهاية، تم إنقاذ طاقم السفينة الغارقة بواسطة بحارة… pic.twitter.com/FvHXba7NZv — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 27, 2024

Ipoteza unui atac cu torpilă specială

Ancheta spaniolă ia în calcul posibilitatea folosirii unei torpile supercavitante de tip Barracuda, capabilă să perforeze coca fără o explozie puternică vizibilă. Autoritățile ar fi identificat o gaură de aproximativ 50 pe 50 de centimetri în corpul navei. Unii experți consultați de CNN contestă însă această teorie și spun că avaria ar putea fi explicată mai degrabă prin utilizarea unei mine magnetice. Nici Rusia, nici Spania și nici Pentagon nu au oferit explicații oficiale detaliate despre incident.

Suspiciuni privind transferul de tehnologie nucleară către Coreea de Nord

Investigația apare în contextul apropierii tot mai mari dintre Rusia și Coreea de Nord după declanșarea războiului din Ucraina. Coreea de Nord a prezentat la finalul anului 2025 imagini cu ceea ce susținea că este primul său submarin nuclear. Experți militari citați de CNN afirmă că un eventual transfer de reactoare nucleare pentru submarine ar reprezenta „o mișcare majoră” din partea Moscovei și un motiv serios de îngrijorare pentru Coreea de Sud și aliații occidentali. Potrivit anchetei, reactoarele transportate ar putea fi modele VM-4SG, folosite pe submarine nucleare rusești din clasa Delta IV.

Avioane americane specializate au survolat zona

După scufundarea navei, armata americană a trimis de două ori în zonă aeronave speciale WC135-R, cunoscute pentru detectarea urmelor radioactive și a activităților nucleare. Aceste avioane sunt folosite de obicei pentru monitorizarea testelor nucleare și a contaminării radioactive. Până în prezent, autoritățile spaniole nu au raportat existența unor riscuri radioactive în sudul Spaniei. Epava navei Ursa Major se află la aproximativ 2.500 de metri adâncime, iar recuperarea cutiei negre este considerată extrem de dificilă.