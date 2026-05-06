Coreea de Nord elimină din Constituția sa referirile la reunificarea cu Coreea de Sud

Coreea de Nord a eliminat din Constituția sa o referire la reunificarea cu Coreea de Sud, potrivit unui document consultat miercuri de AFP, ceea ce reflectă o atitudine mai ostilă față de Seul.
Alexandra-Valentina Dumitru
06 mai 2026, 10:25, Știri externe

Clauza conform căreia Coreea de Nord „luptă pentru realizarea unificării patriei-mamă” nu mai figurează în ultima versiune a Constituției sale, potrivit unui document prezentat de Ministerul Unificării din Coreea de Sud, arată Le Figaro.

Constituția revizuită, care precizează că a fost adoptată în martie, include, de asemenea, o nouă clauză care delimitează teritoriul Coreei de Nord.

Textul specifică că acesta include zona care se învecinează cu China și Rusia la nord, „precum și Republica Coreea în sud”, folosind denumirea oficială pentru a desemna Coreea de Sud.

Coreea de Nord „nu tolerează nicio încălcare a teritoriului său”, se menționează în text.

Coreea de Nord preferă Rusia

Încă din martie, Kim Jong-un numise Coreea de Sud „cel mai ostil stat inamic”.

Din 2025, președintele sud-coreean Lee Jae Myung, spre deosebire de predecesorul său Yoon Suk Yeol, a făcut apeluri la reluarea dialogului și solicită discuții cu Coreea de Nord fără condiții prealabile.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un, care a calificat inițiativele conciliatorii ale Coreei de Sud drept „înșelătoare”, încearcă chiar să-și consolideze arsenalul nuclear al țării sale cu bomba atomică.

Pyongyang își dezvoltă, de asemenea, relațiile cu Rusia, pe care a ajutat-o în conflictul din Ucraina prin trimiterea de trupe și echipamente, primind în schimb asistență economică și tehnică.

Cei doi vecini, Nordul și Sudul, se află încă, din punct de vedere tehnic, în război, conflictul lor încheindu-se în 1953 cu un armistițiu și nu cu un tratat de pace.

