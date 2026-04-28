Ce urmează după depunerea moțiunii de cenzură PSD- AUR cu număr record de semnături strânse în ultimul deceniu. Cum ar putea fi demis Ilie Bolojan

254 de parlamentari, majoritatea PSD și AUR, au semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan, ceea ce reprezintă un număr record de semnături strânse în Parlamentul României în ultimii 10 ani.

În ultimul deceniu, doar patru premieri au fost demiși în România prin moțiune de cenzură: Sorin Grindeanu (PSD), Viorica Dăncilă (PSD), Ludovic Orban (PNL) și Florin Cîțu (PNL).

Prin comparație, Ilie Bolojan a strâns un număr record de semnături împotriva sa:

În 2017, moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu a fost semnată de 222 de parlamentari și a fost votată de 241.

În 2019, moțiunea de cenzură împotriva Vioricăi Dăncilă a fost semnată de 237 de parlamentari și a trecut, fiind votată de 238 de aleși.

În 2020, moțiunea de cenzură împotriva lui Ludovic Orban a fost semnată de 208 parlamentari și a fost votată de 261 de aleși.

În 2021, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Florin Cîțu a fost semnată de 122 de deputați și senatori USR PLUS și AUR și a fost votată în final de 281 de parlamentari.

Moțiunea PSD – AUR numită „Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului” are un număr suficient de semnături (254) ca să demită Guvernul Bolojan. Sunt cu 21 de semnături mai multe, decât cele 233, necesare pentru demiterea Guvernului.

Citirea moțiunii miercuri, 29 aprilie, la ora 12.30. Votul pe moțiunea de cenzură – marți, pe 5 mai

Moțiunea de cenzură, înregistrată marți, la Birourile Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, va fi citită mâine, la ora 12.30, în plenul Parlamentului. Guvernul și Ilie Bolojan nu sunt obligați să participe. Dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură PSD – AUR va avea loc marți, săptămâna viitoare.

Premierului Ilie Bolojan îi sunt rezervate 30 de minute pentru exprimare în cadrul dezbaterii, iar timpii parlamentari, alocați sunt următorii: PSD poate vorbi 15 minute, AUR – 11 minute, PNL – 9 minute, USR- 7 minute, UDMR – 4 minute, minoritățile naționale – 2 minute, parlamentarii POT – 2 minute, parlamentarii SOS- 2 minute, parlamentarii PACE – 1 minute și neafiliații 2 minute.

În total, sunt alocate 55 de minute pentru dezbaterile asupra moțiunii de cenzură împotriva premierului Bolojan.

După dezbateri, votul va fi exprimat secret, cu bile, 233 de voturi fiind necesare pentru demiterea Guvernului Ilie Bolojan.

Guvern interimar, maximum 45 de zile. Ce nu poate să facă Ilie Bolojan

Dacă moțiunea trece, obține voturile a 233 de parlamentari, potrivit Constituției, Guvernul Ilie Bolojan este considerat legal demis, Parlamentul retrăgându-i încrederea acordată la învestitură.

Constituția României. Art 114. (2) Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată în condiţiile Art.ui 113.

După demitere, premierul și Guvernul Ilie Bolojan rămân interimare, încetarea efectivă a mandatului urmând să se petreacă în maximum 45 de zile. În cele 45 de zile, Guvernul interimar Bolojan (cel al cărui mandat a încetat conform Constituției) are competențe limitate și nu poate adopta ordonanțe de urgență (OUG), ordonanțe simple, nu poate iniția proiecte de lege și nici nu poate promova politici noi, potrivit prevederilor Codului Administrativ.

Constituția României. Art. 110 – Încetarea mandatului (2) Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate sau dacă primul-ministru se află în una dintre situaţiile prevăzute la Art. 106, cu excepţia revocării, ori este în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 45 de zile.

Rolul unui Guvern interimar este strict de a administra treburile publice, de a emite actele necesare pentru administrarea treburilor curente – acte cu caracter individual sau normativ de nivel secundar, cum sunt Hotărârile de Guvern. Interdicția reflectă principiul conform căruia un Guvern care nu mai are sprijin politic parlamentar ( demis) nu mai poate modifica legislația primară a României, prin legi și ordonanțe.

Președintele Nicușor Dan convoacă consultări, desemnează un nou prim ministru

În urma unei eventuale demiteri a Guvernului Ilie Bolojan de către Parlament, președintele Nicușor Dan este obligat de textul constituțional să convoace consultările formale la Palatul Cotroceni.

Astfel, se intră pe textul constituțional al articolului 103 – Învestitura. Președintele României urmează să desemneze un nou candidat pentru funcția de prim ministru care să obțină votul de încredere al Parlamentului.

(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

(2) Candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.

(3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.

După votul de învestitură, potrivit art. 104 – jurământul de credinţă, primul-ministru, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului vor depune individual, în faţa Preşedintelui României, jurământul. Iar Guvernul în întregul său şi fiecare membru în parte îşi exercită mandatul, începând de la data depunerii jurământului.