Prima pagină » Știrile zilei » Rusia recrutează „agenți low-cost” pentru acțiuni de sabotaj în Polonia, avertizează serviciile de informații

Rusia recrutează „agenți low-cost” pentru acțiuni de sabotaj în Polonia, avertizează serviciile de informații

Directorul Agenției de Securitate Internă din Polonia (ABW), Rafał Syrysko, a avertizat că Rusia și-a intensificat acțiunile hibride împotriva Poloniei prin folosirea „agenților low-cost”, dar și exploatând radicalizarea tinerilor în spațiul digital.
Rusia recrutează „agenți low-cost” pentru acțiuni de sabotaj în Polonia, avertizează serviciile de informații
Sursa foto: Pexels
Radu Mocanu
06 mai 2026, 11:04, Știri externe

Șeful ABW, Rafał Syrysko, a descris acești „agenți low-cost” ca fiind persoane pe care serviciile străine le pot folosi „relativ ieftin, rapid și fără a fi nevoie de un contact direct”. 

Strategia Kremlinului permite desfășurarea simultană a numeroase acțiuni de mică amploare care să camufleze sabotaje de anvergură, spune Syrysko, notează TVP World

Directorul a mai menționat că acești agenți sunt greu de identificat, datorită numărului mare de potențiali recruți și caracterului descentralizat al operațiunilor. 

Schimbarea strategiei ruse vine după ce autoritățile de la Varșovia au început o campanie de expulzare a diplomaților și de intensificare a acțiunilor contrainformative ca urmare a începerii Războiului din Ucraina. 

De asemenea, Federația Rusă a început recrutarea de colaboratori din rândul grupărilor infracționale poloneze pentru a-și camufla acțiunile subversive în spatele activității criminale. 

Syrysko a atras atenția și asupra riscului generat de radicalizarea tinerilor în mediul online. „Acest fenomen este deosebit de îngrijorător. În mai 2025, ofițerii ABW au reținut un tânăr de 17 ani care pregătea un atac în masă și și-a declarat sprijinul pentru ideologia Statului Islamic. O lună mai târziu, trei tineri de 19 ani au fost acuzați de planificarea unui atac terorist, inclusiv asupra unei școli locale”, avertizează directorul. 

De la începutul Războiului, Polonia, un stat cheie în sprijinirea Kievului, a pus sub acuzare 82 de persoane pentru acțiuni informative.

Recomandarea video

Faza zilei la PNL: Predoiu, apostrofat după ce a trădat ”tabăra trădătorilor”: Cătălin, ce faaaaci?
G4Media
Documente confidențiale: ce arată acordurile negociate de Ilie Bolojan cu austriecii de la OMV Petrom, în spatele ușilor închise
Gandul
DEAZASTRU! Cât costă 1 euro în România, după căderea Guvernului
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Asasinatul cu bombă de la Arad. Două personaje-cheie au primit statut de „martori vulnerabili”. Cum au fost audiați ca să nu dea ochii cu acuzații
Libertatea
Supa care te îmbătrânește. Are efect pro-aging, dar este una dintre preferatele românilor
CSID
Rechemare MASIVĂ în Europa pentru mașinile Kia! Ce producător mai este afectat?
Promotor