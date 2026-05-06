Rusia recrutează „agenți low-cost” pentru acțiuni de sabotaj în Polonia, avertizează serviciile de informații

Șeful ABW, Rafał Syrysko, a descris acești „agenți low-cost” ca fiind persoane pe care serviciile străine le pot folosi „relativ ieftin, rapid și fără a fi nevoie de un contact direct”.

Strategia Kremlinului permite desfășurarea simultană a numeroase acțiuni de mică amploare care să camufleze sabotaje de anvergură, spune Syrysko, notează TVP World.

Directorul a mai menționat că acești agenți sunt greu de identificat, datorită numărului mare de potențiali recruți și caracterului descentralizat al operațiunilor.

Schimbarea strategiei ruse vine după ce autoritățile de la Varșovia au început o campanie de expulzare a diplomaților și de intensificare a acțiunilor contrainformative ca urmare a începerii Războiului din Ucraina.

De asemenea, Federația Rusă a început recrutarea de colaboratori din rândul grupărilor infracționale poloneze pentru a-și camufla acțiunile subversive în spatele activității criminale.

Syrysko a atras atenția și asupra riscului generat de radicalizarea tinerilor în mediul online. „Acest fenomen este deosebit de îngrijorător. În mai 2025, ofițerii ABW au reținut un tânăr de 17 ani care pregătea un atac în masă și și-a declarat sprijinul pentru ideologia Statului Islamic. O lună mai târziu, trei tineri de 19 ani au fost acuzați de planificarea unui atac terorist, inclusiv asupra unei școli locale”, avertizează directorul.

De la începutul Războiului, Polonia, un stat cheie în sprijinirea Kievului, a pus sub acuzare 82 de persoane pentru acțiuni informative.