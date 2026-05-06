O navă franceză a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz

O navă care aparține companiei franceze de transport maritim CMA CGM a fost lovită marți seară. În urma atacului produs după ce președintele Trump a suspendat operațiunea de sprijin pentru navele blocate în Strâmtoarea Ormuz, mai mulți membri ai echipajului au fost răniți.
Radu Mocanu
06 mai 2026, 11:54, Știri externe

Nava „San Antonio”, sub pavilion maltez și deținută de grupul francez CMA CGM, a fost atacată marți seară, în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, a anunțat compania, citată de AFP.

Compania a precizat că mai mulți membri ai echipajului au fost răniți. „Membrii echipajului răniți au fost evacuați și li s-au acordat îngrijirile medicale necesare. CMA CGM monitorizează îndeaproape situația și rămâne complet mobilizată alături de echipaj”, se mai arată în informare. 

Incidentul a fost confirmat și de  Autoritatea britanică pentru siguranță maritimă, care nu a identificat atacatorul. 

Atacul s-a produs după ce președintele Trump a oprit temporar ințiativa de asistare a navelor care vor să traverseze Strâmtoarea Ormuz, la o zi după lansarea operațiunii. 

Liderul de la Casa Albă a suspendat inițiativa invocând posibilitatea încheierii unui acord de pace cu Iranul. 

Proiectul Libertate (circulația navelor prin Strâmtoarea Ormuz) va fi suspendat pentru o scurtă perioadă, pentru a vedea dacă acordul poate fi finalizat și semnat”, transmite președintele Trump. 

