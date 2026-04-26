Premierul Keir Starmer a discutat cu președintele Donald Trump redeschiderea Strâmtorii Ormuz

„Liderii au discutat despre nevoia urgentă de a relua circulația transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz, având în vedere consecințele grave pentru economia globală și costul vieții pentru cetățenii Regatului Unit și din întreaga lume”, se arată în comunicatul de presă emis de biroul premierului britanic, citat de Reuters.

„Prim-ministrul a împărtășit cele mai recente progrese înregistrate în cadrul inițiativei sale comune cu președintele Emmanuel Macron de restabilire a libertății de navigație”, continuă comunicatul.

Anterior, Keir Starmer a declarat că Franța și Regatul Unit sunt pregătite să lanseze o misiune militară defensivă „de îndată ce condițiile vor permite”, cu scopul de a proteja rutele maritime din zonă.

În decursul lunii aprilie, Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă în urma unui armistițiu între SUA și Iran, însă a fost închisă la loc din cauza blocadei navale americane din regiune.

Relația celor doi lider este tensionată, întrucât Trump a lansat critici dure la adresa lui Starmeri, dar și asupra altor lideri europeni pe fondul lipsei de angajament a aliaților în sprijinirea Statelor Unite în războiul împotriva Iranului.