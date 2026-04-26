Premierul Keir Starmer a discutat cu președintele Donald Trump redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump au discutat duminică. Pe agenda discuției s-au aflat subiecte precum necesitatea redeschiderii Strâmtorii Ormuz, dar și evoluția eforturilor europene privind restabilirea libertății de navigație în regiune.
Premierul Keir Starmer a discutat cu președintele Donald Trump redeschiderea Strâmtorii Ormuz
Sursa foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
26 apr. 2026, 18:24, Știri externe

„Liderii au discutat despre nevoia urgentă de a relua circulația transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz, având în vedere consecințele grave pentru economia globală și costul vieții pentru cetățenii Regatului Unit și din întreaga lume”, se arată în comunicatul de presă emis de biroul premierului britanic, citat de Reuters

„Prim-ministrul a împărtășit cele mai recente progrese înregistrate în cadrul inițiativei sale comune cu președintele Emmanuel Macron de restabilire a libertății de navigație”, continuă comunicatul. 

Anterior, Keir Starmer a declarat că Franța și Regatul Unit sunt pregătite să lanseze o misiune militară defensivă „de îndată ce condițiile vor permite”, cu scopul de a proteja rutele maritime din zonă. 

În decursul lunii aprilie, Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă în urma unui armistițiu între SUA și Iran, însă a fost închisă la loc din cauza blocadei navale americane din regiune. 

Relația celor doi lider este tensionată, întrucât Trump a lansat critici dure la adresa lui Starmeri, dar și asupra altor lideri europeni pe fondul lipsei de angajament a aliaților în sprijinirea Statelor Unite în războiul împotriva Iranului. 

