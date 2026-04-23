Prețul petrolului scade ușor, în timp ce negocierile SUA-Iran stagnează

Prețul petrolului Brent a suferit o contracție de 15 cenți, ajungând la 101.76 dolari pe baril, după ce depășise pragul de 100 de dolari pentru prima dată în ultimele două săptămâni. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate a coborât cu 14 cenți, până la 92.82 dolari pe baril, informează Reuters.

Evoluția vine după ce ambele cotații au înregistrat creșteri de până la trei dolari în ziua precedentă, susținute de scăderi peste așteptări ale stocurilor de combustibili din SUA și de lipsa progreselor în negocierile de pace.

Deși președintele Trump a prelungit armistițiul cu Iran, restricțiile asupra tranzitului naval prin Strâmtoarea Ormuz rămân în vigoare. Această rută strategică asigura anterior aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Tensiunile au escaladat după ce Iranul a capturat două nave în zonă, consolidând controlul asupra rutei maritime.

În paralel, Statele Unite mențin o blocadă navală asupra comerțului iranian, iar forțele americane au interceptat mai multe petroliere sub pavilion iranian în apele asiatice, redirecționându-le.

În ciuda evoluțiilor, guvernul american nu a stabilit un termen limită pentru armistițiul extins.