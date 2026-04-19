Prețul petrolului crește pe măsură ce conflictul din Strâmtoarea Ormuz se intensifică

Prețul țițeiului american a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, după reluarea tranzacțiilor la Bursa Comercială din Chicago, potrivit AP.

Prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu 6,5%, ajungând la 96,25 dolari pe baril.

Reacția pieței a urmat după mai mult de două zile de speranțe crescânde, apoi a spulberat așteptările, inclusiv în cazul Strâmtorii Ormuz.

Câștigurile de duminică șterg o parte din pierderile înregistrate vineri, când prețul țițeiului a scăzut cu peste 9% după ce ministrul iranian de externe a declarat că strâmtoarea s-a redeschis pentru petrolierele comercial