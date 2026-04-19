Prima pagină » Știri externe » Prețul petrolului crește pe măsură ce conflictul din Strâmtoarea Ormuz se intensifică

Prețul petrolului crește pe măsură ce conflictul din Strâmtoarea Ormuz se intensifică

Prețurile internaționale ale țițeiului au crescut duminică în sesiunea de tranzacționare.
Sursa foto: AI. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
20 apr. 2026, 02:51, Economic

Prețul țițeiului american a crescut cu 6,4%, ajungând la 87,88 dolari pe baril, după reluarea tranzacțiilor la Bursa Comercială din Chicago, potrivit AP.

Prețul țițeiului Brent, standardul internațional, a crescut cu 6,5%, ajungând la 96,25 dolari pe baril.

Reacția pieței a urmat după mai mult de două zile de speranțe crescânde, apoi a spulberat așteptările, inclusiv în cazul Strâmtorii Ormuz.

Câștigurile de duminică șterg o parte din pierderile înregistrate vineri, când prețul țițeiului a scăzut cu peste 9% după ce ministrul iranian de externe a declarat că strâmtoarea s-a redeschis pentru petrolierele comercial

