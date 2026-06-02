Prima pagină » Știrile zilei » Politico: UE abandonează ideea unei interdicții complete a petrolului din Rusia

Politico: UE abandonează ideea unei interdicții complete a petrolului din Rusia

UE abandonează ideea unei interdicții complete a petrolului din Rusia în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, anunță Politico.
Politico: UE abandonează ideea unei interdicții complete a petrolului din Rusia
Sursa: Mediafax Foto. Fotografie cu caracter ilustrativ
Sorina Matei
02 iun. 2026, 13:11, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Uniunea Europeană nu intenționează să includă o interdicție completă asupra petrolului rusesc sau restricții asupra serviciilor maritime legate de transportul acestuia în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, relatează Politico , citând mai mulți diplomați ai UE.

În pregătirea noului pachet de restricții, accentul principal se pune pe ajustarea mecanismului actual de plafonare a prețurilor pentru petrolul rusesc, relatează Politico.

Mai exact, țările UE discută posibilitatea menținerii plafonului actual al prețului petrolului. Cu toate acestea, propunerile pentru o interdicție completă a combustibilului rusesc și o interdicție a serviciilor maritime nu se bucură de un sprijin suficient în rândul statelor europene, notează publicația.

În 2025, UE a introdus un mecanism care asigură că plafonul prețului pentru țițeiul rusesc din Ural este stabilit automat la 15% sub prețul mediu de piață la fiecare șase luni. Plafonul actual este programat să fie revizuit la sfârșitul acestei veri.

Restricțiile interzic companiilor europene să furnizeze servicii precum asigurări și transport pentru petrolul al cărui preț depășește pragul.

Bloomberg a relatat la sfârșitul lunii mai că UE are în vedere înghețarea temporară a plafonului pentru petrolul rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Plafonul actual este de 44,10 dolari pe baril.

Cu toate acestea, din cauza creșterii prețurilor la petrol, în special din cauza închiderii efective a Strâmtorii Ormuz, următoarea revizuire ar putea ridica plafonul la 65 de dolari pe baril.

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
A fost om de bază la Mondial și a murit la 49 de ani » Ceruse donații pentru operație cu doar câteva zile înainte
GSP.ro
Aproape 6 milioane de ucraineni au fugit din calea războiului. Va reuși Zelenski să-i aducă acasă? „Corupția, aplicarea arbitrară a legii și lipsa statului de drept continuă să le submineze încrederea în viitorul țării”
Gandul
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, este audiat de DNA Militar, în calitate de suspect
Libertatea
Metoda ieftină care poate direcționa mai eficient semnalul Wi-Fi în locuință. Ce să pui în spate la router?
CSID
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia