Politico: UE abandonează ideea unei interdicții complete a petrolului din Rusia

Uniunea Europeană nu intenționează să includă o interdicție completă asupra petrolului rusesc sau restricții asupra serviciilor maritime legate de transportul acestuia în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni, relatează Politico , citând mai mulți diplomați ai UE.

În pregătirea noului pachet de restricții, accentul principal se pune pe ajustarea mecanismului actual de plafonare a prețurilor pentru petrolul rusesc, relatează Politico.

Mai exact, țările UE discută posibilitatea menținerii plafonului actual al prețului petrolului. Cu toate acestea, propunerile pentru o interdicție completă a combustibilului rusesc și o interdicție a serviciilor maritime nu se bucură de un sprijin suficient în rândul statelor europene, notează publicația.

În 2025, UE a introdus un mecanism care asigură că plafonul prețului pentru țițeiul rusesc din Ural este stabilit automat la 15% sub prețul mediu de piață la fiecare șase luni. Plafonul actual este programat să fie revizuit la sfârșitul acestei veri.

Restricțiile interzic companiilor europene să furnizeze servicii precum asigurări și transport pentru petrolul al cărui preț depășește pragul.

Bloomberg a relatat la sfârșitul lunii mai că UE are în vedere înghețarea temporară a plafonului pentru petrolul rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Plafonul actual este de 44,10 dolari pe baril.

Cu toate acestea, din cauza creșterii prețurilor la petrol, în special din cauza închiderii efective a Strâmtorii Ormuz, următoarea revizuire ar putea ridica plafonul la 65 de dolari pe baril.