Bloomberg. UE analizează înghețarea plafonului prețului petrolului rusesc pe fondul războiului din Iran

Uniunea Europeană analizează înghețarea temporară a plafonului prețului petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor și al războiului din Iran.
Terminal petrolier din Golful Persic, Iran; Sursa: ABACAPRESS/Hepta
Nițu Maria
01 iun. 2026, 03:07, Știri externe
Uniunea Europeană ia în calcul o „înghețare” temporară a mecanismului de plafonare a prețului petrolului rusesc, pe fondul războiului în care este implicat Iranul, potrivit Ukrinform, care citează Bloomberg.

Surse informate spun că măsura este discutată la nivel european ca răspuns la modul în care evoluează, în ultima perioadă, piața energetică.

Anul trecut, UE a introdus un sistem dinamic prin care plafonul prețului este ajustat automat la fiecare șase luni, la 15% sub media de piață a țițeiului rusesc Urals.

Plafonul este momentan stabilit la 44,10 dolari pe baril și urmează să fie revizuit la finalul acestei veri.

Conform regulilor actuale, companiile din Uniunea Europeană nu au voie să ofere servicii precum asigurări sau transport pentru petrolul vândut peste acest prag.

Prețurile petrolului au crescut recent după războiul SUA și Israelului cu Iranul și după închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz.

Sursele citate de Bloomberg spun, totuși, că următoarea revizuire din iulie ar putea duce plafonul la cel puțin 65 de dolari pe baril, peste limita de 60 de dolari stabilită anterior de G7.

O eventuală „înghețare” ar menține plafonul la nivelul actual, fără creșteri.

Printre alte variante analizate se află suspendarea mecanismului automat de ajustare până la finalul anului, din cauza situației din Orientul Mijlociu, sau limitarea creșterii la 60 de dolari pe baril, nivelul agreat de G7.

Anterior, în luna mai, Uniunea Europeană a criticat decizia Statelor Unite de a prelungi o derogare de la sancțiunile privind vânzările de petrol rusesc, avertizând că aceasta ar putea crește veniturile Moscovei de la începutul războiului în care este implicat Iranul.

