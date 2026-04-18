Situație explozivă în Orientul Mijlociu. Anunțul iranienilor privitor la Strâmtoarea Ormuz și la armistițiul cu SUA

Situația din Orientul Mijlociu este din ce în ce mai tensionată și confuză. Iranienii au anunțat sâmbătă după amiaza că nu renunță la controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ei resping și solicitările americanilor pentru încheierea unui armistițiu spunând că nu vor face niciun compromis.
Sursa foto: DPA/Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 16:55, Politic

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a anunțat că „va menține controlul și monitorizarea Strâmtorii până la încheierea completă a războiului”, potrivit Clash Report.

Consiliul iranian a explicat și condițiile.

„Navele trebuie să furnizeze informații complete și să primească autorizație în conformitate cu reglementările iraniene. Trecerea va fi supusă cerințelor și costurilor de securitate, siguranță și protecție a mediului. Orice întrerupere sau tentativă de blocadă va fi tratată ca o încălcare a armistițiului. Iranul va împiedica chiar și redeschiderea limitată dacă inamicul continuă acțiunile maritime ostile”, au transmis iranienii.

Consiliul Suprem de Securitate Națională a mai spus că nu va face niciun compromis privitor la un armistițiu.

„După ce inamicii au fost înfrânți pe câmpul de luptă, ei au început să solicite încetarea focului și negocieri. Discuțiile au durat 21 de ore fără întrerupere, Iranul urmând cerințele poporului în ciuda neîncrederii profunde în Statele Unite. Inamicul a ridicat noi cerințe excesive, dar Iranul a precizat clar că nu se va retrage de pe pozițiile sale. Au fost prezentate noi propuneri, iar Iranul le analizează. Nici măcar un mic compromis, retragere sau clemență nu va fi acceptată”, au precizat iranienii.

