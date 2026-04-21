Prețul petrolului scade pe fondul posibilelor negocieri dintre Statele Unite și Iran

Cotațiile petrolului au înregistrat scăderi marți, pe fondul așteptărilor că discuțiile dintre Statele Unite și Iran ar putea duce la încheierea conflictului și creșterea ofertei de țiței pe piața globală.
Mediafax Foto
Radu Mocanu
21 apr. 2026, 06:46, Economic

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0.6% sau 54 de cenți, ajungând la 94.94 dolari pe baril. Prețul țițeiului american West Texas Intermediate s-a contractat cu 1.2% sau 1.11 dolari, ajungând la 88.50 dolari, informează Reuters

Declinul vine după creșteri semnificative, de 5.6% pentru Brent și 6.9% pentru WTI, înregistrate în sesiunea precedentă, când prețurile au urcat puternic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz și a confiscării unei nave iraniene de către SUA. 

Iranul analizează participarea la discuții de pace de la Islamabad, însă nu a luat încă o decizie finală, întrucât oficialii de la Teheran au invocat încălcări ale armistițiului de către partea americană drept un obstacol în calea negocierilor. În același timp, lideri iranieni au subliniat că nu vor negocia sub presiune. 

Strâmtoarea Ormuz, care este tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol a fost circulată de aproximativ 130 de nave în cursul zilei de luni. 

Recomandarea video

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
Gandul
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce urmează după votul PSD: „Depinde de cât de credibilă este amenințarea lui Nicusor Dan”, avertizează prof. Gabriel Bădescu
Libertatea
Piure de cartofi pufos. Un singur ingredient îi dă și un gust savuros! Rețeta completă
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor