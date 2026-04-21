Prețul petrolului scade pe fondul posibilelor negocieri dintre Statele Unite și Iran

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0.6% sau 54 de cenți, ajungând la 94.94 dolari pe baril. Prețul țițeiului american West Texas Intermediate s-a contractat cu 1.2% sau 1.11 dolari, ajungând la 88.50 dolari, informează Reuters.

Declinul vine după creșteri semnificative, de 5.6% pentru Brent și 6.9% pentru WTI, înregistrate în sesiunea precedentă, când prețurile au urcat puternic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz și a confiscării unei nave iraniene de către SUA.

Iranul analizează participarea la discuții de pace de la Islamabad, însă nu a luat încă o decizie finală, întrucât oficialii de la Teheran au invocat încălcări ale armistițiului de către partea americană drept un obstacol în calea negocierilor. În același timp, lideri iranieni au subliniat că nu vor negocia sub presiune.

Strâmtoarea Ormuz, care este tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol a fost circulată de aproximativ 130 de nave în cursul zilei de luni.