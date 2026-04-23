Wall Street atinge noi maxime în ciuda războiului cu Iranul: explicația din spatele recordurilor

În centrul acestei reveniri se află performanța financiară a companiilor, scrie AP. Pe termen lung, prețul acțiunilor este determinat de două variabile esențiale: cât câștigă firmele și cât sunt dispuși investitorii să plătească pentru aceste câștiguri. Primele rezultate financiare pentru 2026 indică o tendință clară: majoritatea companiilor din S&P 500 au depășit așteptările analiștilor. Dacă ritmul se menține, profiturile ar putea crește cu aproximativ 14% față de anul trecut, potrivit estimărilor. Instituții precum Citigroup sau UnitedHealth Group se numără printre companiile care au raportat rezultate peste așteptări, semnalând o reziliență a economiei americane chiar și în condiții dificile.

De la panică la prudență

La începutul conflictului cu Iranul, piețele au reacționat negativ. Investitorii se temeau de o creștere accelerată a prețului petrolului. Acest lucru ar fi putut alimenta inflația și ar fi împiedicat reducerea dobânzilor de către Federal Reserve. Între timp, aceste temeri s-au temperat. Un armistițiu fragil între cele două părți și perspectivele evitării unui scenariu extrem au contribuit la calmarea piețelor. Evoluția petrolului reflectă această schimbare de sentiment. Prețul barilului de Brent a urcat de la aproximativ 70 de dolari înainte de conflict până la 119 dolari în perioada de vârf a tensiunilor, pentru ca ulterior să se stabilizeze în jurul valorii de 100 de dolari.

Piețele pariază pe reducerea dobânzilor

Investitorii încep din nou să ia în calcul posibilitatea ca Federal Reserve să reducă dobânzile în a doua parte a anului. Deși probabilitatea este mai mică decât înainte de conflict, piețele nu mai anticipează creșteri suplimentare ale ratelor, ceea ce susține evaluările bursiere. Dobânzile mai mici stimulează economia și cresc atractivitatea acțiunilor, deoarece oferă randamente mai bune comparativ cu alte instrumente financiare.

În pofida costurilor mai ridicate la combustibili și a incertitudinilor globale, datele economice indică o activitate solidă. Consumul rămâne stabil, iar companiile continuă să raporteze cerere ridicată. De exemplu, CEO-ul Bank of America a subliniat recent că activitatea clienților este sănătoasă, iar cheltuielile consumatorilor se mențin la un nivel ridicat. În același timp, companii precum PepsiCo și Delta Air Lines și-au menținut sau chiar îmbunătățit estimările. Se indică astfel o încredere stabilă în evoluția economică.

Riscurile rămân

În ciuda optimismului actual, incertitudinile nu au dispărut. Piețele ar putea reacționa rapid negativ dacă negocierile dintre SUA și Iran eșuează sau dacă prețul petrolului crește din nou semnificativ. Un nivel ridicat al costurilor energetice ar putea afecta atât profiturile companiilor, cât și puterea de cumpărare a consumatorilor. Creșterea economică ar fi astfel pusă sub presiune. Pentru moment, însă, investitorii par dispuși să privească dincolo de riscurile imediate și să parieze pe un scenariu în care economia globală evită șocuri majore, iar companiile continuă să livreze rezultate solide.