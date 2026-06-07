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Circulă trenuri de lucru pe cea mai nouă cale ferată din România, pe un tronson de 67 de kilometri

Se circulă cu trenuri de lucru pe linia de cale ferată Cluj-Poieni, reconstruită prin PNRR. Asociația Pro Infrastructură cere deschiderea circulației în acest an cu trenuri diesel.
Circulă trenuri de lucru pe cea mai nouă cale ferată din România, pe un tronson de 67 de kilometri
Foto: Asociația Pro Infrastructură
Cosmin Pirv
07 iun. 2026, 20:22, Economic
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Potrivit asociației, care citează rapoarte CFR din luna mai, stadiul fizic al lucrărilor pe cei 67 de kilometri ai liniei dintre Cluj-Napoca și Poieni, parte din magistrala Cluj-Oradea, este de 62%.

Ținta PNRR este ca în 31 august să se atingă 90% din totalul de șină instalată în teren, pe ambele fire, inclusiv pe liniile secundare din stații.

„Se circulă cu trenuri de lucru de la Cluj până la Poieni, cât și pe liniile abătute în stații. Un fir este instalat, iar celălalt este parțial pus în operă – vedem traversele depozitate pe terasament. Șina este importată din Italia pe calea ferată și sosește în ritm de aproximativ 16 km pe lună”, arată reprezentanții asociației.

Aceștia semnalează și o situație abserdă, în zona stației Brăișoru, unde este „un ecoduct cerut de ministerul Mediului blocat la… același minister în procesul de revizuire a acordului de… mediu”.

În aceste condiții, constructorul a fost nevoit să facă un traseu provizoriu care ocolește zona unde lipsește autorizația de construire, iar când se obțin acordurile se va executa traseul definitiv.

Se cere deschiderea circulației în 2026

Asociația Pro Infrastructură cere oficialilor CFR să facă toate demersurile ca să se reia circulația trenurilor de călători pe relația Cluj-Huedin-Poieni până la final de 2026: „Tracțiune diesel, fiindcă este cert că electrificarea nu va fi gata”.

Premierul Ilie Bolojan a spus în luna martie că faptul că nu se circulă pe calea ferată Cluj-Oradea de trei ani înseamnă pierderi și neplăceri pentru cetățeni. El spune că a fost transmis un avertisment pentru constructori.

Proiectul finanțat prin PNRR vuzează electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor la care se adaugă și intervalul Episcopia Bihor – Frontieră Ungaria, în total 166,216 km, pentru circulaţia cu viteză maximă cuprinsă între 100 km/h (pentru trenuri de marfă) și 160 km/h (pentru trenuri de călători).

Valoarea totală a proiectului depășește 9 miliarde de lei.

 

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