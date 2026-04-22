Prețul petrolului scade pe fondul prelungirii armistițiului din războiul din Orientul Mijlociu

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0.2% sau 21 de cenți, ajungând la 98.27 dolari pe baril, după ce anterior atinsese 99.38 dolari. Țițeiul american West Texas Intermediate a coborât cu 0.3% sau 28 de cenți, la 89.39 dolari pe baril, după ce atinsese 90.71 dolari pe baril, notează Reuters.

Evoluția prețului vine după ce Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor care ar putea duce la soluționarea conflictului.

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă Iranul sau Israelul vor accepta această prelungire.

În Europa, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că oleoductul Drujba a fost reparat și este pregătit să reia livrările de țiței, însă surse citate de Reuters, susțin că de la 1 mai, Rusia ar putea opri exporturile de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta respectivă.