Prețul petrolului scade pe fondul prelungirii armistițiului din războiul din Orientul Mijlociu

Cotațiile petrolului au scăzut ușor miercuri deși au crescut la începutul sesiunii, în contextul evoluției negocierilor dintre Statele Unite și Iran, pe fondul anunțului făcut de președintele Donald Trump privind prelungirea armistițiului.
Terminal petrolier din Golful Persic, Iran; Sursa: ABACAPRESS/Hepta
Radu Mocanu
22 apr. 2026, 06:48, Economic

Prețul petrolului Brent a scăzut cu 0.2% sau 21 de cenți, ajungând la 98.27 dolari pe baril, după ce anterior atinsese 99.38 dolari. Țițeiul american West Texas Intermediate a coborât cu 0.3% sau 28 de cenți, la 89.39 dolari pe baril, după ce atinsese 90.71 dolari pe baril, notează Reuters

Evoluția prețului vine după ce Donald Trump a anunțat prelungirea armistițiului cu Iranul, pentru a permite continuarea negocierilor care ar putea duce la soluționarea conflictului. 

Cu toate acestea, rămâne neclar dacă Iranul sau Israelul vor accepta această prelungire. 

În Europa, președintele Volodimir Zelenski a anunțat că oleoductul Drujba a fost reparat și este pregătit să reia livrările de țiței, însă surse citate de Reuters, susțin că de la 1 mai, Rusia ar putea opri exporturile de petrol din Kazahstan către Germania prin conducta respectivă. 

