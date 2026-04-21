Consiliul de Securitate al ONU condamnă atacul din Liban în care a fost ucis un militar francez

Atacul a avut loc sâmbătă, în sudul Libanului, și a vizat militari francezi care făceau parte din misiunea ONU de menținere a păcii, UNIFIL.

Atacul a fost atribuit grupării militante Hezbollah, în urma atacului sergentul major Florian Montorio și-a pierdut viața și alți trei militari au fost răniți.

Într-o declarație oficială, citată de AFP, cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate au transmis condoleanțe familiilor victimelor și au subliniat că personalul de menținere a păcii nu trebuie să fie ținta atacurilor.

De asemenea, au cerut ca responsabilii să fie trași la răspundere „fără întârziere”.

La rândul său, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a condamnat ferm atacul. „Condamn ferm atacul de sâmbătă asupra UNIFIL. Îmi exprim cele mai profunde condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor militarului căzut și urez o recuperare rapidă răniților. Acesta este al treilea incident din ultimele săptămâni care duce la moartea soldaților de menținere a păcii care servesc în Liban ”, transmitea secretarul general al ONU.

Atacul are loc pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu început la finalul lunii februarie după ce Israel și Statele Unite ale Americii au lansat atacuri asupra Iranului. Libanul a fost atras în conflict după ce gruparea Hezbollah a atacat Israelul ca urmare a eliminării fostului lider suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei. În urma atacurilor, Israel a lansat o campanie împotriva Libanului.