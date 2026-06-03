Prima pagină » Politic » Oana Țoiu s-a întâlnit cu omologul german la ONU: „I-am mulțumit pentru solidaritatea Germaniei”

Oana Țoiu s-a întâlnit cu omologul german la ONU: „I-am mulțumit pentru solidaritatea Germaniei”

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit la New York cu omologul său german, Johann Wadephul, în marja reuniunii Consiliului de Securitate al ONU.
Oana Țoiu s-a întâlnit cu omologul german la ONU: „I-am mulțumit pentru solidaritatea Germaniei”
Sursa foto: X/Țoiu Oana
Iulian Moşneagu
03 iun. 2026, 18:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu omologul meu german, Johann Wadephul, la Consiliul de Securitate al ONU, la New York. I-am mulțumit pentru solidaritatea Germaniei în urma recentului incident nesăbuit provocat de o dronă rusească la Galați, România”, a transmis Oana Țoiu pe platforma X.

Cei doi oficiali au discutat despre evoluțiile de securitate din Europa și Orientul Mijlociu.

„Am făcut schimb de opinii privind importanța și relevanța ridicată a Consiliului de Securitate al ONU în apărarea păcii și securității și în respectarea dreptului internațional”, a subliniat Oana Țoiu.

Oana Țoiu a fost la New York pentru reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, convocată la solicitarea României după incidentul din Galați, unde o dronă rusească a căzut pe un bloc.

56 de țări au denunțat la ONU comportamentul „inacceptabil” al Rusiei, după incidentul din Galați.

Citește și

Recomandarea video

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, la conducerea unui guvern tehnocrat
G4Media
Alarmă înainte de Cupa Mondială! Ce se întâmplă în Guadalajara
GSP.ro
Proteste violente în Regatul Unit. Britanicii au ieșit în stradă, după publicarea unor imagini cu un student înjunghiat și arestat „din greșeală“
Gandul
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Cancan
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport
Povestea Gabrielei Drâmbă, românca care a fost căsătorită cu un președinte african și cu Gheorghe Dinică. Bijuteriile sale vor fi scoase la licitație în București
Libertatea
Consumi cabanoși din comerț? Dragoș Pătraru a aflat din ce sunt făcuți, de fapt
CSID
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia