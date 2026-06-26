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Oana Țoiu a discutat cu ministrul iranian de Externe despre situația din Orientul Mijlociu și Strâmtoarea Hormuz

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, Abbas Araghchi, despre situația din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și poziția României în raport cu dreptul internațional.
Oana Țoiu a discutat cu ministrul iranian de Externe despre situația din Orientul Mijlociu și Strâmtoarea Hormuz
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
26 iun. 2026, 19:15, Politic
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„Am avut o convorbire cu ministrul afacerilor externe al Republicii Islamice Iran, E.S. Abbas Araghchi, privind situația actuală din Orientul Mijlociu, Memorandumul de Înțelegere semnat recent cu Statele Unite și abordarea României în conformitate cu dreptul internațional”, a transmis Oana Țoiu.

Ministra de Externe a reafirmat „angajamentul ferm și constant al României” pentru identificarea unor soluții diplomatice care să contribuie la consolidarea securității și stabilității atât în Orientul Mijlociu, cât și în regiunea noastră.

Totodată, Oana Țoiu a reiterat riscurile generate de „războiul ilegal de agresiune purtat de Federația Rusă”.

Țoiu cere redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Ministra de Externe a subliniat necesitatea redeschiderii depline și în condiții de siguranță a Strâmtorii Hormuz, precum și restabilirea libertății de navigație.

Oana Țoiu a precizat că aceste măsuri sunt necesare pentru stabilizarea piețelor energetice, consolidarea securității alimentare și asigurarea, în timp util, a accesului la îngrășămintele necesare sectorului agricol.

„Ambasada României la Teheran este pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin, alături de partenerii noștri, pentru facilitarea revenirii în țară a navigatorilor, în special a celor care necesită asistență medicală”, a mai transmis Oana Țoiu.

Țoiu a adăugat și că noul ambasador al Republicii Islamice Iran a prezentat recent copiile scrisorilor sale de acreditare Ministerului Afacerilor Externe al României.

Iranul a acuzat România că a participat la „agresiunea” împotriva sa

Ministerul de Externe al Iranului a lansat, joi, acuzații la adresa României și a altor state membre NATO, susținând că acestea au participat la ceea ce Teheranul numește „agresiunea americano-israeliană” împotriva Republicii Islamice.

„Italia și România sunt menționate în mod explicit de secretarul general al NATO ca participante la agresiunea împotriva Iranului”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, pe platforma X.

Ministerul român de Externe a respins acuzațiile și a transmis că România nu a fost parte a conflictului. MAE a subliniat că prioritatea țării noastre a fost sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice pentru dezescaladare.

MAE a precizat și că decizia la care face referire partea iraniană a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. „România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin”, a transmis Ministerul de Externe.

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