Prima pagină » Știri externe » Iranul acuză România că a participat la „agresiunea” împotriva sa. Mesajul transmis de Ministerul de Externe de la Teheran

Iranul acuză România că a participat la „agresiunea” împotriva sa. Mesajul transmis de Ministerul de Externe de la Teheran

Ministerul de Externe al Iranului a lansat acuzații la adresa României și a altor state membre NATO, susținând că acestea au participat la ceea ce Teheranul numește „agresiunea americano-israeliană” împotriva Republicii Islamice.
Iranul acuză România că a participat la „agresiunea” împotriva sa. Mesajul transmis de Ministerul de Externe de la Teheran
Sursa foto: Mediafax Foto /DPA/Hepta
Oana Antipa
25 iun. 2026, 09:05, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarația a fost publicată pe platforma X de purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei.

România, menționată alături de Italia

Oficialul iranian afirmă că declarațiile recente ale secretarului general al NATO reprezintă, în opinia Teheranului, o recunoaștere a implicării Alianței într-un război considerat ilegal de autoritățile iraniene.

„Italia și România sunt menționate în mod explicit de secretarul general al NATO ca participante la agresiunea împotriva Iranului”, a susținut Baghaei în mesajul publicat pe rețeaua de socializare X.

Acesta a adăugat că statele implicate „trebuie să răspundă pentru toate consecințele” și să explice propriilor cetățeni și comunității internaționale de ce au ales, în opinia sa, să sprijine atacurile împotriva Iranului.

Acuzații la adresa NATO

Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene susține că implicarea NATO ar reprezenta o încălcare a dreptului internațional și a principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.

În mesajul său, Baghaei afirmă că statele europene care au sprijinit acțiunile militare ale Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului ar trebui să fie trase la răspundere.

Oficialul iranian face referire și la mai multe orașe din Iran, inclusiv Teheran, Isfahan, Tabriz, Shiraz și Bandar Abbas, despre care susține că au fost afectate de atacurile desfășurate pe teritoriul țării sale.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Două cutremure masive au devastat Venezuela » Imagini înfiorătoare de pe stadioane: meciuri oprite de urgență
GSP.ro
Psihologii susțin că toți oamenii care spun „Merci” în loc de „Mulțumesc” ascund, de fapt, un mare defect
Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Vor fi 42 de grade Celsius în București, pe această dată
Cancan
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport
Noua casă a lui Grindeanu din Dumbrăvița. Autorizația de construire, eliberată de pe o zi pe alta. Motivul pentru care liderul PSD a fost amendat de primărie
Libertatea
Singurele 2 uleiuri de măsline sănătoase, potrivit experților în nutriție
CSID
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da