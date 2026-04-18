Șeful ONU condamnă atacul din Liban în care a murit un militar francez

Secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres, a emis o declarație prin care condamnă atacul asupra Forței Interimare a Națiunilor Unite din Liban, soldat cu moartea unui militar francez și rănirea altor trei, potrivit The Guardian.

„Transmit cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor forței de menținere a păcii căzute și urez o recuperare completă și rapidă forțelor de menținere a păcii rănite”, a postat el pe X.

I strongly condemn Saturday’s attack on @UNIFIL_ during which one French peacekeeper was killed & another three were injured. I extend my deepest condolences to the family, friends & colleagues of the fallen peacekeeper, and wish a full & fast recovery to the injured… — António Guterres (@antonioguterres) April 18, 2026

„Acesta este al treilea incident din ultimele săptămâni care a dus la moartea unor forțe de menținere a păcii care servesc în Liban”, a adăugat el. „Aceste atacuri trebuie să înceteze. Toți actorii trebuie să respecte încetarea ostilităților și armistițiul.”

Militarul francez făcea parte din Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL). Anunțul privind decesul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.

„Sergentul-major Florian Montorio din Regimentul 17 Geniu Parașutiști din Montauban a fost ucis în această dimineață în sudul Libanului în timpul unui atac împotriva UNIFIL”, a scris Macron pe platforma X.

Forța ONU de menținere a păcii din sudul Libanului a fost atacată cu arme de calibru mic sâmbătă dimineață. Doi dintre militari au fost grav răniți, au declarat președintele Franței și forța UNIFIL.

Atât președintele Emmanuel Macron, cât și forța UNIFIL au dat vina pe Hezbollah, dar gruparea militantă libaneză a negat implicarea.