Ebola se extinde. Medicii se lovesc de neîncrederea oamenilor în existența virusului

Epidemia de Ebola din estul Republicii Democrate Congo continuă să se extindă, iar medicii implicați în răspunsul sanitar avertizează că teama comunităților, dezinformarea și insecuritatea complică eforturile de control al virusului.

Potrivit datelor guvernamentale și ale Centrului american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au fost confirmate 321 de cazuri și 48 de decese în RD Congo. În Uganda vecină au fost confirmate cel puțin 15 cazuri și un deces, conform autorităților sanitare.

Dr. Aymar Akilimali, medic specialist în boli infecțioase și responsabil de cercetare în cadrul Medical Research Circle din RD Congo, a declarat că virusul poate fi combătut prin supraveghere epidemiologică, diagnostic rapid, îngrijire clinică și măsuri preventive, însă răspunsul devine mult mai dificil în comunități marcate de frică și neîncredere.

Medicii se lovesc de neîncrederea oamenilor în existența virusului

El a explicat că unii pacienți întârzie prezentarea la medic, unele persoane-contact sunt dificil de identificat, iar echipele sanitare au acces limitat în anumite zone. În unele comunități, a spus medicul, există persoane care nu cred că Ebola este reală și care încearcă să perturbe activitatea centrelor de răspuns sau să recupereze trupurile rudelor decedate.

Centrele de tratament Ebola sunt strict monitorizate, iar personalul medical lucrează în echipament complet de protecție, în condiții dificile din cauza temperaturilor ridicate. Ministrul congolez al Comunicării, Patrick Muyaya, a afirmat anterior că cel puțin 125 de pacienți se află în astfel de centre.

UNICEF avertizează, la rândul său, că frica și dezinformarea afectează eforturile de control, inclusiv prin rezistență față de decontaminare și reticență față de izolarea pacienților. Dr. Amédée Prosper Djiguimdé, șeful programelor de sănătate ale UNICEF în RD Congo, a declarat că organizația lucrează cu lideri locali și religioși, grupuri de femei, transportatori și personal medical pentru a transmite informații prin structuri de încredere din comunități.

Pe lângă dificultățile medicale, răspunsul este îngreunat de conflictul armat, strămutările de populație, sărăcie și infrastructura sanitară fragilă. În unele zone, insecuritatea limitează accesul comunităților la servicii medicale și împiedică urmărirea rapidă a contactelor.

Comitetul Internațional de Salvare a avertizat luni că doar aproximativ 20% dintre persoanele-contact sunt urmărite în prezent, ceea ce sugerează că amploarea epidemiei ar putea fi mai mare decât indică bilanțurile oficiale.

În pofida presiunii, medicii locali rămân implicați în protejarea comunităților, iar Akilimali a afirmat că răspunsul actual beneficiază de mobilizarea rapidă a echipamentelor oferite de organizații internaționale și de strategii de supraveghere mai solide decât în epidemiile anterioare.

Marți, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că Statele Unite vor relua colaborarea cu alianța globală pentru vaccinuri Gavi, în contextul epidemiei, după ce administrația Trump retrăsese anul trecut finanțarea pentru organizație.