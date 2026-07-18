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Ucrainenii din Chicago au organizat un protest simbolic pentru victimele războiului / Manifestanții s-au întins pe asfalt în memoria civililor uciși

Comunitatea ucraineană din Chicago a organizat un protest simbolic în centrul orașului pentru a atrage atenția asupra victimelor războiului. Participanții s-au întins pe asfalt în memoria civililor uciși în atacurile rusești.
Ucrainenii din Chicago au organizat un protest simbolic pentru victimele războiului / Manifestanții s-au întins pe asfalt în memoria civililor uciși
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Luiza Moldovan
18 iul. 2026, 04:12, Știri externe
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Membrii comunității ucrainene din Chicago au organizat un protest simbolic în centrul orașului american pentru a atrage atenția asupra efectelor războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit ukrinform.net.

Participanții s-au întins pe asfalt în semn de omagiu pentru civilii ucraineni care și-au pierdut viața în atacurile rusești.

Protest simbolic în centrul orașului Chicago

Potrivit Congresului Mondial al Ucrainenilor (Ukrainian World Congress – UWC), manifestația a avut loc într-una dintre cele mai circulate zone din centrul orașului Chicago.

Gestul participanților a simbolizat victimele civile ale războiului și a avut scopul de a reaminti comunității internaționale că bombardamentele asupra orașelor ucrainene continuă aproape zilnic.

„Lumea își vede de viață, în timp ce Ucraina este atacată”

Organizatorii au transmis că protestul a fost menit să evidențieze contrastul dintre viața obișnuită din marile orașe occidentale și realitatea cu care se confruntă zilnic familiile din Ucraina.

Potrivit UWC, participanții au dorit să transmită că, în timp ce în multe părți ale lumii viața continuă normal, civilii ucraineni trăiesc sub amenințarea constantă a atacurilor rusești.

Acțiuni similare au avut loc și în alte țări

Manifestația din Chicago face parte dintr-o serie de acțiuni organizate de diaspora ucraineană pentru a menține atenția comunității internaționale asupra războiului.

În luna mai, un protest de amploare a avut loc și în centrul capitalei Suediei, Stockholm, unde activiști și membri ai comunității ucrainene au mulțumit autorităților suedeze pentru sprijinul acordat Ucrainei și au cerut continuarea ajutorului în fața agresiunii ruse.

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