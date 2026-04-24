Liban: Un militar indonezian al forței de menținere a păcii (UNIFIL), rănit pe 29 martie, a murit

„UNIFIL regretă moartea de astăzi (vineri) a caporalului Rico Pramudia, care a fost grav rănit în urma exploziei unui proiectil la baza sa din Adchit Al Qusayr, în noaptea de 29 martie”, a declarat UNIFIL într-un comunicat, relatează Le Figaro.

Moartea sa ridică la șase numărul forțelor de menținere a păcii ONU ucise de la începutul războiului dintre Israel și Hezbollah-ul pro-iranian pe 2 martie, în care forța ONU este prinsă în foc încrucișat. Un armistițiu este în vigoare din 17 aprilie. Pe 29 martie, un militar al forței de menținere a păcii indoneziană a fost ucis, iar un al doile, grav rănit de un proiectil lansat asupra acestei poziții unde aveau loc ciocniri între Israel și Hezbollah.

A doua zi, alți doi soldați indonezieni din aceeași forță au fost uciși când vehiculul lor a fost distrus într-o explozie lângă Bani Hayyan, iar alți doi au fost răniți. Conform constatărilor unei anchete preliminare a ONU, un obuz de tanc israelian a fost responsabil pentru explozia fatală din 29 martie, iar un dispozitiv exploziv improvizat, probabil plasat de Hezbollah, a fost responsabil pentru explozia din Bani Hayyan. Pe 10 aprilie, Indonezia a îndemnat Consiliul de Securitate al ONU să efectueze o anchetă amănunțită cu privire la aceste evenimente.

Doi militari francezi UNIFIL, uciși într-o ambuscadă

Doi soldați francezi UNIFIL au fost uciși într-o ambuscadă pe 18 aprilie în regiunea Deir Kifa din sudul Libanului. Autoritățile franceze și ONU au atribuit atacul Hezbollah-ului, care a negat orice implicare. Forțele ONU au reiterat că „atacurile deliberate împotriva forțelor de menținere a păcii constituie încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și ale Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate și pot fi considerate crime de război”. UNIFIL a servit ca forță de menținere a păcii între Israel și Liban în sudul Libanului din 1978 și este formată din aproape 8.200 de soldați din 47 de țări.