Un general italian își mobilizează trupele, amenințând că o va înconjura pe Meloni

La doar patru luni după ce a părăsit Liga, partidul aliat în coaliție al lui Meloni, fostul general afirmă că a atras aproape 100.000 de membri cotizanți în noua sa mișcare. Mișcarea înregistrează în sondaje un scor de aproximativ 4% și este în creștere, potrivit Reuters.

Acest procent poate părea modest, dar într-o cursă electorală strânsă, care va avea loc anul viitor, ar putea fi suficient pentru a influența decisiv rezultatul alegerilor. Ar putea conta dacă Meloni va câștiga sau nu un al doilea mandat politic.

Partidul anti-UE și pro-Rusia al lui Vannacci va fi inaugurat oficial în acest weekend, prezentându-se ca un partid naționalist fără compromisuri politice.

Formațiunea o acuză pe Meloni și pe aliații ei că au devenit prea blânzi în guvernare și în deciziile politice.

Fost parașutist câștigă fani în rândul dreptei

„Noi reprezentăm acea dreaptă care nu s-a estompat, nu ezită și nu se teme”, a declarat Vannacci după ce a părăsit Liga, condusă de vicepremierul Matteo Salvini.

„Multe poziții adoptate în ultimii trei ani de acest guvern… au dezvăluit o dreaptă temătoare”, a spus el, susținând că Meloni a fost slabă în fața Bruxelles-ului, nu a reușit să combată criminalitatea și nu și-a respectat promisiunile de a repatria migranții.

Vannacci, fost parașutist, a devenit cunoscut acum trei ani prin publicarea unei cărți despre valorile tradiționale italiene. El a discreditat membri ai comunității LGBTQ, migranți și feministe.

Cartea a discreditat armata, iar Vannacci, care a fost atașat militar al Italiei în Rusia între 2020 și 2022, a fost suspendat din serviciul activ, a declarat ministrul Apărării Guido Crosetto.

Vannacci promite să mențină „puritatea” politică

Niciun partid din coaliția de guvernare nu a sugerat până acum o posibilă alianță cu Vannacci. El s-a aliniat în Parlamentul European cu grupuri precum AfD, partid de extremă dreapta din Germania.

Vannacci insistă că aparține dreptei, dar spune că orice acord va fi doar pe condițiile sale politice. El afirmă că nu va compromite „puritatea” mișcării sale politice. Această poziție creează tensiuni în interiorul taberei politice a lui Meloni.

Vannacci „răpește” parlamentari

Ascensiunea lui Vannacci riscă să împingă coaliția de guvernare într-o direcție politică opusă. Partidul său a început deja să atragă parlamentari din actuala coaliție. El combină retorica anti-UE cu scepticism față de sprijinul occidental pentru Ucraina.

„În opinia mea, sprijinul necondiționat, sub formă de arme și bani, acordat Ucrainei nu este benefic pentru Europa”, a declarat el.

Traiectoria politică a lui Vannacci o reflectă parțial pe cea a lui Meloni. Ea a construit Frăția Italiei în opoziție înainte de a ajunge la putere în 2022.