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Hezbollah respinge noul acord de încetare a focului. Luptele continuă în Liban, în ciuda negocierilor mediate de SUA

Hezbollah a respins noul acord de încetare a focului negociat de Statele Unite între Israel și Liban, în timp ce atacurile și schimburile de focuri continuă pe teritoriul libanez, transmite AP.
Hezbollah respinge noul acord de încetare a focului. Luptele continuă în Liban, în ciuda negocierilor mediate de SUA
Soldați Hezbollah. Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
05 iun. 2026, 13:32, Știri externe
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Liderul Hezbollah, Naim Kassem, a calificat negocierile drept „absurde, umilitoare și insultătoare”, respingând condițiile prevăzute în noul acord anunțat la Washington, arată AP.

Liderul Hezzbollah Naim Kassem. Sursa foto: X

Documentul negociat cu mediere americană prevede încetarea completă a focului din partea Hezbollah și retragerea tuturor combatanților grupării din zonele situate la sud de râul Litani. Totodată, armata libaneză ar urma să preia controlul asupra acestor teritorii.

Hezbollah cere retragerea totală a Israelului

În declarația sa, Kassem a afirmat că prioritatea Hezbollah este încetarea operațiunilor militare israeliene și retragerea completă a forțelor israeliene din Liban. El a avertizat că gruparea nu și-a asumat niciun angajament privind încetarea atacurilor și a susținut că nordul Israelului nu va fi în siguranță atât timp cât localitățile din sudul Libanului continuă să fie bombardate.

Poziția Hezbollah reprezintă o nouă lovitură pentru eforturile diplomatice conduse de Washington, în contextul în care Iranul a transmis în repetate rânduri că orice acord de pace regional trebuie să includă și frontul libanez.

Luptele continuă pe teren

La scurt timp după declarațiile liderului Hezbollah, sirenele de alertă au răsunat în mai multe localități din nordul Israelului, inclusiv în apropierea unei întâlniri la care participa premierul Benjamin Netanyahu. Armata israeliană a anunțat ulterior că alertele au fost declanșate de tentative de interceptare a unor drone lansate dinspre Liban. În paralel, atacurile au continuat în sudul Libanului. Autoritățile locale au raportat cel puțin patru morți în urma loviturilor israeliene, în timp ce un militar israelian a fost ucis în luptele de la frontieră.

Situația a fost complicată și de moartea unui militar sârb din cadrul forței ONU UNIFIL, după ce un proiectil de mortier a lovit poziția în care acesta se afla. Alți doi militari au fost răniți.

Prima retragere israeliană din ultimele luni

În ciuda violențelor, au apărut și primele semne ale unei eventuale dezescaladări. Potrivit presei de stat libaneze, armata Libanului a început să se desfășoare în localitatea Dibbine, după retragerea forțelor israeliene din zonă. Este prima retragere israeliană dintr-un sector ocupat după declanșarea actualului conflict dintre Israel și Hezbollah, în urmă cu aproximativ trei luni. Președintele libanez Joseph Aoun a descris noul acord drept „ultima șansă pentru o încetare a focului finală și cuprinzătoare”.

Miza depășește granițele Libanului

Conflictul din sudul Libanului are implicații directe asupra crizei regionale mai ample dintre Iran, Israel și Statele Unite. Menținerea ostilităților riscă să întârzie redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. În același timp, administrația președintelui Donald Trump încearcă să obțină un acord mai amplu care să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu, însă lipsa unui consens între Israel, Liban și Hezbollah continuă să blocheze progresul negocierilor.

Bombardament al Israelului in sudul Libanului. Sursa foto: captură video X

Peste 3.500 de persoane au fost ucise în Liban de la începutul confruntărilor, iar aproximativ 1,2 milioane au fost nevoite să își părăsească locuințele, potrivit datelor citate de autoritățile locale și organizațiile internaționale.

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