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Israelul și Libanul au ajuns la un nou armistițiu. Ce se întâmplă cu Hezbollah

Israelul și Libanul au convenit să pună în aplicare un armistițiu, potrivit unei declarații comune susținute de Statele Unite după negocieri desfășurate la Washington. Anunțul vine după luni de confruntări și la câteva săptămâni după un acord de încetare a focului care nu a reușit să oprească complet ostilitățile, transmite NBC News.
Israelul și Libanul au ajuns la un nou armistițiu. Ce se întâmplă cu Hezbollah
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
04 iun. 2026, 07:04, Știri externe
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Potrivit declarației publicate de Departamentul de Stat al SUA, citată de NBC News, armistițiul este condiționat de încetarea completă a atacurilor de către gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran, precum și de evacuarea tuturor combatanților săi din sectorul aflat la sud de râul Litani. Cele două părți conveniseră și luna trecută asupra unei încetări a focului, însă schimburile de focuri au continuat în mai multe zone de la frontieră.

Atac al Israelului in Liban. Sursa foto: Santiago Arca / Anadolu/ABACAPRESS.COM

Israelul a lansat în martie o operațiune militară în Liban, susținând că urmărește neutralizarea pozițiilor Hezbollah. Gruparea libaneză deschisese anterior un front împotriva Israelului în sprijinul Iranului, în contextul conflictului regional izbucnit la începutul acestui an. Luptele au provocat victime și distrugeri de ambele părți ale frontierei, iar mai multe orașe și localități din sudul Libanului au fost afectate de bombardamente.

Iranul a legat negocierile de situația din Liban

Teheranul a transmis în repetate rânduri că nu va accepta un acord mai amplu privind încetarea conflictului regional dacă acesta nu include și Libanul. Această poziție a complicat eforturile diplomatice ale Washingtonului și ale partenerilor săi de a obține o reducere a tensiunilor în Orientul Mijlociu. Declarația comună arată că Israelul și Libanul au convenit să continue negocierile directe pentru consolidarea încrederii reciproce și soluționarea altor probleme rămase în dispută. Deocamdată, rămâne de văzut dacă noul armistițiu va reuși să reziste pe teren, după ce acordul anterior nu a împiedicat continuarea confruntărilor.

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