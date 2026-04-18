Un militar francez, ucis în Liban. Mesajul lui Macron

Un militar francez a fost ucis sâmbătă în Liban. Acesta făcea partea din unitatea de menținerea a păcii care acționează sub tutela ONU. Președintele Franței a anunțat decesul militarului.
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 15:36, Politic

Militarul francez făcea parte din Forța Interimară a Națiunilor Unite în Liban (UNIFIL). Anunțul privind decesul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron.

„Sergentul-major Florian Montorio din Regimentul 17 Geniu Parașutiști din Montauban a fost ucis în această dimineață în sudul Libanului în timpul unui atac împotriva UNIFIL”, a scris Macron pe platforma X.

Liderul francez a mai anunțat că trei dintre camarazii militarului au fost răniți și evacuați. Macron susține că Hezbollah ar putea fi în spatele atacului.

„Națiunea se înclină în semn de respect și își exprimă sprijinul față de familiile soldaților noștri și față de întregul personal militar dedicat păcii în Liban. Totul sugerează că Hezbollah este responsabil pentru acest atac. Franța cere autorităților libaneze să-i aresteze imediat pe cei responsabili și să-și asume responsabilitatea alături de UNIFIL”, a precizat Macron.

