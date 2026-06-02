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Zelenski avertizează că Rusia ar putea lansa un nou atac masiv asupra Ucrainei în această noapte

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un avertisment de maximă urgență către populație, afirmând că, potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene, Rusia ar putea lansa un nou atac de amploare asupra Ucrainei în cursul acestei nopți.
Zelenski avertizează că Rusia ar putea lansa un nou atac masiv asupra Ucrainei în această noapte
Gabriel Negreanu
03 iun. 2026, 00:06, Știri externe
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Într-un mesaj video adresat cetățenilor, liderul de la Kiev a îndemnat populația să trateze cu maximă seriozitate alertele aeriene și să se adăpostească imediat în cazul în care sirenele vor fi activate.

„Potrivit informațiilor noastre, un nou atac de amploare ar putea avea loc în această noapte. Vă rog, vă îndemn cu fermitate să fiți atenți la alertele aeriene”, a transmis Volodimir Zelenski, potrivit traducerii mesajului său.

Avertismentul vine după o noapte marcată de lovituri aeriene descrise de președintele ucrainean drept „brutale”, în urma cărora cel puțin 22 de persoane au fost ucise, printre victime aflându-se și doi copii. Zelenski a condamnat dur atacurile, afirmând că forțele ruse au vizat clădiri rezidențiale și viețile civililor, nu obiective militare.

În discursul său, președintele ucrainean l-a acuzat pe Vladimir Putin că, „în nebunia sa”, ar fi „revendicat victoria” asupra vieților unor copii obișnuiți.

Kievul susține că Rusia continuă să folosească atacurile asupra civililor ca instrument de teroare, în încercarea de a slăbi moralul populației și de a forța Ucraina să cedeze. De cealaltă parte, Moscova a negat în mod repetat că ar viza deliberat civili, însă bilanțurile atacurilor asupra zonelor rezidențiale au continuat să crească.

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