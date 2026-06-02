(FOTO/VIDEO) Ucrainenii arată cum dronele livrează ajutoare medicale. Imagini publicate de GUR

Grupul medical SNAKE al Legiunii Internaționale a Forțelor Armate Ucrainene și grupul Paragon al Unității Speciale Timur a Forțelor Armate Ucrainene dezvoltă un sistem de livrare de provizii medicale cu ajutorul dronelor către militarii răniți. Imaginile au publicate de Legiunea Internațională a Forțelor Armate Ucrainene.
Grupul medical SNAKE face schimb de experiență cu grupul Paragon privind utilizarea sistemelor fără pilot pentru livrarea de mărfuri medicale către liniile frontului.
În acest scop, se utilizează drone FPV, DJI Mavic și bombardiere cu drone. Cu ajutorul dronelor, la poziții pot fi livrate bandaje, antibiotice, fiole, sânge, plasmă și alte consumabile necesare pentru a oferi asistență răniților.
Potrivit unui reprezentant al grupului SNAKE, livrările către pozițiile avansate se efectuează cel mai adesea cu ajutorul dronelor FPV, deoarece acestea sunt mai ieftine decât DJI Mavic și dronele bombardiere mari și sunt disponibile în cantități suficiente.
„Împreună cu Paragon, dezvoltăm în prezent pachete medicale unificate. În prezent există 16 pachete pentru diferite tipuri de răni și diferite niveluri de pregătire a personalului care se află direct în apropierea răniților”, a declarat un reprezentant al grupului SNAKE.
Potrivit acestuia, au fost pregătite seturi separate de materiale medicale pentru diferite tipuri de răni.
„Există un pachet pentru conversie, există un pachet pentru anestezie, există un pachet pentru anestezie suplimentară, există un pachet pentru îngrijirea prelungită a rănilor, există un pachet pentru încălzire, există un pachet pentru traumatisme abdominale, traumatisme toracice”, a remarcat el.
Fiecare colet are propriul marcaj, greutate și este adaptat unui anumit tip de dronă. Acest lucru permite să se identifice rapid setul necesar și să fie trimis la locație.
Unitatea a explicat că un astfel de sistem ar trebui utilizat în cazurile în care evacuarea este imposibilă din cauza unei situații de luptă, a unei amenințări din partea dronelor inamice sau a minării zonei de la distanță.
„Evacuarea este amânată la timp. Și este nevoie de asistență medicală imediat ce apare persoana rănită”, a menționat reprezentantul grupării.
Conform planului dezvoltatorilor, după ce este rănit, soldatul sau camarazii săi raportează natura rănii, după care medicii stabilesc tipul de colet necesar și îl livrează cu drona direct la poziție. „Acest lucru ne oferă oportunitatea de a prelungi timpul în care acest militar rămâne pe poziție până când putem efectua o evacuare medicală”, a adăugat el.
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