Armata israeliană a cucerit un castel construit de cruciați din Liban

Cucerirea castelului Beaufort, lângă orașul Nabatiyeh, a avut loc după zile de lupte intense și atacuri aeriene în satele din apropiere, unde trupele israeliene s-au luptat cu membrii Hezbollah în zona accidentată, potrivit AP.

بين وعود الشعارات وحقيقة الميدان.. هنا الخبر اليقين. جنودنا يكتبون بوقفتهم على قلعة الشقيف فصلاً جديدًا من العزة 🇮🇱🇮🇱 لا يبنى المجد بالخطابات، بل بوقع خطى الجنود. السيطرة على قلعةالشقيف ليست مجرد إنجاز عسكري، بل هي تحطيم جديد لرمزية غرور حزب الله الارهابي الذي هددنا بالوهن… pic.twitter.com/WCSlyLaZES — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 31, 2026

Aceasta marchează un câștig major pentru Israel în cel mai recent război dintre Israel și Hezbollah, care a început la începutul lunii martie. Israelul și Libanul se află în război de la crearea Israelului în 1948 și poartă în prezent discuții directe la Washington.

Impulsul israelian a venit în ciuda unui armistițiu nominal, în vigoare din 17 aprilie, și cu doar câteva zile înainte de următoarea rundă de discuții care urmează să aibă loc la Departamentul de Stat pe 2 și 3 iunie.

Operațiune israeliană cu scopul de a demonta infrastructura Hezbollah

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Avichay Adraee, a postat pe X o fotografie care înfățișa trupele israeliene plimbându-se în afara castelului, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a scris pe X că au ridicat un steag israelian deasupra castelului. Trupele israeliene au capturat anterior castelul în 1982 și l-au deținut până când s-au retras din Liban în 2000.

Armata israeliană a declarat într-un comunicat că a lansat o operațiune în urmă cu câteva zile în Beaufort Ridge și în valea Suluki, mai la sud, cu scopul de a demonta infrastructura Hezbollah și de a elimina „amenințările directe la adresa civililor israelieni”.

Declarația precizează că armata este pregătită „să extindă operațiunea, dacă este necesar”.

În ultimele zile, Israelul și-a extins aria operațiunilor în Liban, trimițând trupe peste râul Litani, care anterior servea drept graniță de facto, și cerând locuitorilor să părăsească o mare parte din sudul Libanului.