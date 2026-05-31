Australia va primi submarine americane la mâna a doua în cadrul unui acord simplificat

Australia și Statele Unite au anunțat sâmbătă că vor „simplifica” acordul Aukus pentru achiziționarea de submarine cu propulsie nucleară, care nu va mai include submarine noi. Cele două țări s-au întâlnit la Dialogul Shangri-La din Singapore, care reunește înalți oficiali din domeniul apărării și experți din aproximativ 40 de țări.
Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
31 mai 2026, 08:27
Ca parte a parteneriatului de apărare Aukus încheiat în 2021, care include și Regatul Unit, Australia este așteptată să primească cel puțin trei submarine nucleare din clasa Virginia din Statele Unite în termen de 15 ani, potrivit Le Figaro.

Într-o declarație comună, viceprim-ministrul australian Richard Marles, secretarul american al Apărării Pete Hegseth și omologul său britanic John Healey au confirmat ajustarea acordului privind submarinele.

„Viceprim-ministrul și secretarii au salutat abordarea propusă pentru eficientizarea achiziției de către Australia de submarine din clasa Virginia (VCS) prin simplificarea managementului lanțului de aprovizionare, a cerințelor operaționale și de întreținere și optimizarea costurilor”, se arată în comunicat. „ Această abordare ar permite Australiei să achiziționeze trei VCS de serviciu în loc de un amestec de VCS noi și de serviciu.”

Programul de submarine este esențial pentru strategia de apărare a Australiei

Inițial, Australia se aștepta să primească două submarine din clasa Virginia la mâna a doua și unul nou. Marina SUA are 24 de nave din clasa Virginia, dar șantierele navale americane se luptă să își atingă obiectivul de producție de două submarine noi pe an.

În Statele Unite, unii s-au întrebat de ce Washingtonul ar vinde submarine cu propulsie nucleară Australiei fără a-și reconstrui mai întâi propria armată. Programul de submarine Aukus este esențial pentru strategia de apărare a Australiei și ar putea costa până la 235 de miliarde de dolari americani pe o perioadă de 30 de ani, conform proiecțiilor guvernamentale.

