Guvernul aprobă semnarea unui acord cu Ucraina pentru dezvoltarea infrastructurii strategice rutiere

Guvernul României a aprobat negocierea și semnarea unui acord bilateral cu Ucraina privind construirea, modernizarea și întreținerea infrastructurii de transport dintre localitățile Pașcani (România) și Tărășeni (Ucraina).
Sursa: Guvernul României. Fotografie cu caracter ilustrativ
Radu Mocanu
28 mai 2026, 14:49, Politic
„Memorandumul aprobat de Guvern are ca obiect aprobarea negocierii și semnării „Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind aspectele referitoare la construirea, modernizarea, exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state între localitățile Pașcani (România) și Tărășeni (Ucraina)”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern privind actele normative adoptate în ședința de joi. 

Proiectele din cadrul acordului

Acordul interguvernamental stabilește cadrul juridic necesar pentru implementarea coordonată a mai multor proiecte rutiere majore aflate pe teritoriul ambelor state.  

Investițiile incluse în acord fac parte din coridorul strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești, considerat un traseu prioritar de conectivitate între Uniunea Europeană și partenerii estici. 

Acordul aprobat stabilește cadrul juridic necesar pentru realizarea investițiilor: Autostrada Pașcani – Suceava, Drumul Expres Suceava – Siret, modernizarea infrastructurii rutiere din zona punctului de trecere a frontierei Siret–Porubne, precum și modernizarea secțiunii M19 de pe teritoriul Ucrainei, între punctul de frontieră și localitatea Tărășeni. 

„Acordul stabilește responsabilitățile părților privind finanțarea, proiectarea, execuția, exploatarea, întreținerea și administrarea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv în ceea ce privește implementarea unor lucrări de către partea română pe teritoriul Ucrainei”, se mai arată în comunicatul de presă emis de Guvern. 

Formarea unei Comisii mixte de control

Semnarea acordului vine ca urmare a implementării prevederilor Regulamentului (UE) 2025/1106, care instituie Programul european SAFE.  

Acordul prevede și înființarea unei Comisii Mixte care va coordona direct implementarea proiectelor. De asemenea, au fost stabilite mecanismele de cooperare instituțională, procedurile pentru audit tehnic și financiar, precum și și normele necesare pentru asigurarea interoperabilității. 

