Planul SUA privitor la Europa: mai puține forțe militare și echipament. Ce se va întâmpla cu armele nucleare

Americanii plănuiesc să reducă semnificativ forțele militare și echipamentul pe care îl au în Europa sub egida NATO, anunță Clash Report care citează informații din Spiegel.

Reducerile despre care se vorbește includ avioane de luptă, bombardiere strategice, nave de război, submarine, drone și aeronave de realimentare aeriană.

Un anunț oficial nu a fost făcut. Totuși, discuțiile despre reducere și o eventuală implementare a măsurii au rolul de a spori presiunea asupra aliaților europeni din NATO astfel încât aceștia să acopere ei golurile lăsate de americani.

Se pare că Washingtonul intenționează să mențină descurajarea nucleară în Europa, dar dorește ca europenii să se ocupe de apărarea convențională.

După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, americanii au făcut constant presiuni asupra membrilor europeni ai NATO pentru a crește cheltuielile pentru apărare și a-și consolida propriile forțe armate.

Ca urmare, țările europene au intensificat discuțiile despre un plan NATO de rezervă în cazul în care americanii își reduc rolul în alianță sau chiar se retrag din aceasta.