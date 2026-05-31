O familie originară din Republica Moldova a murit într-un accident rutier în SUA în timp ce mergea spre o nuntă

Nunta familiei va avea loc duminică în Carolina de Sud, dar va fi și un moment de jelire pentru pierderea lui Dmitri și Ecaterina Doncev și a celor doi copii ai lor, Emily și Mark, a declarat sâmbătă o rudă, relatează AP.

Autoritățile au declarat că familia Doncev a murit când un autocar a provocat un accident în lanț cu vehicule care încetiniseră pentru a se apropia de o zonă de lucrări pe autostrada Interstate 95 din comitatul Stafford.

Autobuzul a lovit un Suburban, care apoi a lovit un Acura în care se afla familia Doncev, a declarat poliția. Priscilla Mafalda, în vârstă de 25 de ani, din Worcester, Massachusetts, se afla în SUV-ul Chevrolet și a murit și ea.

Mai multe persoane au fost tratate pentru răni, inclusiv una în stare critică, deși majoritatea au fost externate, a declarat Mary Washington Healthcare.

Șoferul considerat vinovat, acuzat de omor involuntar

Șoferul autobuzului, Jing S. Dong, în vârstă de 48 de ani, din Staten Island, New York, a fost acuzat de două capete de acuzare de omor involuntar, fiind posibile și alte acuzații, a declarat Poliția Statului Virginia. Biroul procurorului din comitatul Stafford a declarat că Dong a fost arestat și va rămâne în arest în timp ce este tratat pentru rănile sale la spital.

Dmitri Doncev, în vârstă de 45 de ani, era asistent medical și lucra la Centrul Medical Holyoke. Ecaterina Doncev, în vârstă de 44 de ani, era coafeză și petrecea zile întregi pregătind deserturi pentru nunta familiei, a spus Bublik.

Ei au emigrat în SUA din Moldova în 2008 și s-au stabilit în Greenfield, Massachusetts, a spus ea.

Dmitri și fratele său Iuri au încercat să rămână împreună în timp ce călătoreau în vehicule separate spre Carolina de Sud.