Prima pagină » Știri externe » Suedia interzice căsătoriile între veri. Legea intră în vigoare la 1 iulie

Suedia interzice căsătoriile între veri. Legea intră în vigoare la 1 iulie

Suedia interzice căsătoriile între veri și rude apropiate: legea intră în vigoare la 1 iulie 2026.
Suedia interzice căsătoriile între veri. Legea intră în vigoare la 1 iulie
Andreea Tobias
27 mai 2026, 10:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Suedia interzice căsătoriile între veri și alte rude apropiate începând cu 1 iulie 2026. Parlamentul a votat în unanimitate noua lege, care vizează combaterea opresiunii legate de onoare și a violenței familiale, informează Sweden Herald.

Ce prevede noua lege suedeză privind căsătoriile între rude

Parlamentul Suediei a votat în unanimitate interzicerea căsătoriilor între veri și alte rude apropiate. Legea intră în vigoare la 1 iulie 2026.

Interdicția este necondiționată în cazul căsătoriilor între veri primari. În plus, căsătoriile între veri străini nu vor fi, în general, recunoscute pe teritoriul Suediei.

Ce alte tipuri de căsătorii devin ilegale în Suedia de la 1 iulie

Legea extinde interdicțiile și la alte grade de rudenie. Nu va fi posibilă căsătoria în care una dintre persoane este rudă în linie directă cu frații sau surorile celeilalte.

De asemenea, frații vitregi și frații prin adopție nu se vor putea căsători între ei.

De ce a adoptat Suedia această lege

Scopul declarat al legii este combaterea opresiunii legate de onoare, a violenței și a altor forme de presiune exercitate în interiorul familiilor.

Votul unanim din parlament reflectă consensul politic larg în jurul acestei măsuri.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori l-a filmat pe Tavi Popescu: „Cine-i frumusețea asta de bărbat?”
GSP.ro
Ucraina speră la un nou sprijin financiar după summitul NATO din Turcia. Kievul insistă ca țările europene să aloce 0.25% din PIB
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sean Wiswesser, fost ofițer senior CIA și expert în spionajul rusesc: „Am fi proști să credem că Federația Rusă nu vizează activ Guvernul României. O fac și o vor face întotdeauna”
Libertatea
Peștele care îngrașă de 2 ori mai mult decât ceafa de porc. Pare o alternativă sănătoasă, dar adevărul este fix pe dos
CSID
Chinezi au adus, în sfârșit, noul rival pentru Renault Clio și Dacia Sandero
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia