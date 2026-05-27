Suedia interzice căsătoriile între veri. Legea intră în vigoare la 1 iulie

Suedia interzice căsătoriile între veri și alte rude apropiate începând cu 1 iulie 2026. Parlamentul a votat în unanimitate noua lege, care vizează combaterea opresiunii legate de onoare și a violenței familiale, informează Sweden Herald.

Ce prevede noua lege suedeză privind căsătoriile între rude

Interdicția este necondiționată în cazul căsătoriilor între veri primari. În plus, căsătoriile între veri străini nu vor fi, în general, recunoscute pe teritoriul Suediei.

Ce alte tipuri de căsătorii devin ilegale în Suedia de la 1 iulie

Legea extinde interdicțiile și la alte grade de rudenie. Nu va fi posibilă căsătoria în care una dintre persoane este rudă în linie directă cu frații sau surorile celeilalte.

De asemenea, frații vitregi și frații prin adopție nu se vor putea căsători între ei.

De ce a adoptat Suedia această lege

Scopul declarat al legii este combaterea opresiunii legate de onoare, a violenței și a altor forme de presiune exercitate în interiorul familiilor.

Votul unanim din parlament reflectă consensul politic larg în jurul acestei măsuri.