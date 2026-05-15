Prima pagină » Social » Scene de groază înt-un sat din Timiș: Un bărbat și-a amenințat tatăl și copiii cu un cuțit. Polițiștii au chemat un negociator

Vineri, un scandal a izbucnit într-o locuință satul Cliciova, comuna Bethausen, județul Timiș. Un bărbat și-a amenințat tatăl, dar și cei trei copii cu un cuțit. Tatăl său a fost cel care a chemat poliția.
Daiana Rob
15 mai 2026, 19:40, Social
Fiul, un bărbat de 31 de ani, fiind foarte nervos, s-a luat la ceartă cu tatăl său, în vârstă de 61 de ani. Bărbatul nervos și-a amenințat tatăl, cât și ceilalți membri ai familiei, adresându-le injurii.

Tatăl a sunat la poliție. Când au ajuns polițiștii, fiul recalcitrant se afla în curtea casei, alături de cei trei copii.

Când polițiștii au încercat să discute cu el pentru a-l calma, bărbatul a scos un cuțit și a început să-și amenințe membrii familiei, dar și pe polițiștii prezenți la fața locului.

„În momentul în care polițiștii au încercat să poarte discuții cu acesta pentru clarificarea situației, bărbatul a refuzat să coopereze, iar la un moment dat ar fi scos un obiect tăietor-înțepător, adresând amenințări și manifestând un comportament agresiv verbal”, potrivit IPJ Timiș.

Oamenii legii s-au văzut nevoiți să cheme un negociator SAS.

Acesta s-a folosit de copii lui, pentru a îngreuna intervenția polițiștilor. Cu toate acestea, bărbatul nu i-a rănit propriu-zis.

Până la urmă, polițiștii au reușit să-l imobilizeze pe bărbat și l-au dus la sediul poliției. Autoritățile îl investighează pe bărbat și pentru infracțiunea de ultraj. Asta pentru că membrii familiei au refuzat să depună plângere, pentru ca aceștia să beneficieze de un ordin de protecție.

Cu toate acestea, atât partenera sa, cât și cei trei copii ai lor au fost scoși din curte de polițiști. Mama și copii urmează să fie plasați într-un centru de protecție al DGASPC Timiș.

Potrivit polițiștilor, pe parcursul intervenției, nici unul dintre membrii familiei nu au fost răniți.

