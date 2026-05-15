Imagini false pe rețelele sociale cu prăbușirea unui avion în Neamț. Autoritățile dezmint

ISU Neamț a anunțat, vineri, că pe internet circulă imagini false cu prăbușirea unui avion în județul Neamț. Autoritățile dezmint, spunând că sunt false.
Sursă foto: ISU Neamț
Daiana Rob
15 mai 2026, 18:18, Social
Vineri, trei cetățeni din comuna Pipirig au sunat la poliție, anunând că se aude un zgomot puternic, asemănător cu o explozie.

Autoritățile au făcut cercetări și au stabilit, că de fapt, în zonă nu s-a întâmplat nimic.

„Autoritățile competente cu rol în gestionarea unei astfel de situații au efectuat cercetări în zonă și nu au constatat faptul că ar fi avut loc o explozie. Imaginile care circulă pe rețelele de socializare sunt false și NU au legătură cu realitatea din județul Neamț”, informează ISU Neamț. 

Potrivit Forțelor Aeriene Române, în această perioadă au loc zboruri de antrenament la înălțimi mici, făcute de aeronave militare. Cei trei cetățeni care au semnalat la 112 presupusul zgomot ca de explozie, au auzit, cel mai probabil, motorul aeronavelor care fac aceste zboruri de antrenament.

„Vă rugăm să nu distribuiți informații neverificate și să vă informați doar din surse oficiale”, transmite ISU Neamț. 

 

