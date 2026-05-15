Prima pagină » Social » Accident în Timiș. Un autotren s-a răsturnat pe șosea, iar un bărbat a murit

Accident în Timiș. Un autotren s-a răsturnat pe șosea, iar un bărbat a murit

Vineri, un bărbat din Caraș - Severin și-a găsit sfârșitul pe o șosea din Timiș.
Jandarmii din Tulcea au un nou coleg blănos. Ben se antrenează pentru misiuni
Jandarmii din Tulcea au un nou coleg blănos. Ben se antrenează pentru misiuni
Cum au reușit o tânără și un bărbat să păcălească două bătrâne? Prejudiciu de 40.000 de lei și 10.000 de dolari
Cum au reușit o tânără și un bărbat să păcălească două bătrâne? Prejudiciu de 40.000 de lei și 10.000 de dolari
Ilie Bolojan, despre rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
Ilie Bolojan, despre rata de colectare a TVA: Au fost niște îmbunătățiri substanțiale
Ilie Bolojan admite care sunt greșelile făcute în timpul guvernării: „N-am fost în contact cu oamenii. N-am reușit să stau de vorbă cu ei”
Ilie Bolojan admite care sunt greșelile făcute în timpul guvernării: „N-am fost în contact cu oamenii. N-am reușit să stau de vorbă cu ei”
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu: Nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu: Nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral
Daiana Rob
15 mai 2026, 17:16, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Accidentul s-a petrecut pe E70, între Jena și municipiul Lugoj. Un bulgar care conducea un autotren a intrat pe contrasens și s-a izbit de mașina condusă de un bărbat de 69 de ani.

„Un bărbat de cetățenie bulgară, în vârstă de 46 de ani, a condus un autotren pe E70 dinspre localitatea Jena spre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din județul Caraș-Severin”, potrivit polițiștilor.

În urma impactului, bărbatul de 69 de ani din Caraș -Severin a fost aruncat din mașină în afara șoselei. Acesta a murit, potrivit IPJ Timiș.

Autotrenul condus de bulgarul în vârstă de 46 de ani s-a răsturnat în afara șoselei. Bulgarul a fost testat cu etilotestul. Șoferul nu băuse. Și el a fost rănit și dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Recomandarea video

Alianță PSD-AUR-PNL la Senat: au votat în Comisia Juridică o lege pentru intimidarea ONG-urilor, după model Viktor Orban
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Ce a obținut Trump din vizita în China. Președintele american a părăsit Beijingul cu puține concesii și cu multe cuvinte calde din partea lui Xi
Gandul
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele DECLARAȚII: 'Doi oameni care au ajuns să...'
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Ilie Bolojan a anunțat cu ce propuneri va merge PNL la consultările cu Nicușor Dan
Libertatea
Bombă în showbiz! Vedeta de la Neatza care e însărcinată pentru prima dată! Medicii i-au spus că NU are nicio șansă să facă copii. Și-a etalat burtica de gravidă
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
VIDEO | Gigantul rachetelor MBDA caută în România parteneri pentru a produce aici o dronă de tip Shahed: „Este tipic ceva ce ar putea fi fabricat aici. Și suntem dispuși să o facem”
Economedia