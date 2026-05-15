Accident în Timiș. Un autotren s-a răsturnat pe șosea, iar un bărbat a murit

Accidentul s-a petrecut pe E70, între Jena și municipiul Lugoj. Un bulgar care conducea un autotren a intrat pe contrasens și s-a izbit de mașina condusă de un bărbat de 69 de ani.

„Un bărbat de cetățenie bulgară, în vârstă de 46 de ani, a condus un autotren pe E70 dinspre localitatea Jena spre Lugoj, iar la un moment dat, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din județul Caraș-Severin”, potrivit polițiștilor.

În urma impactului, bărbatul de 69 de ani din Caraș -Severin a fost aruncat din mașină în afara șoselei. Acesta a murit, potrivit IPJ Timiș.

Autotrenul condus de bulgarul în vârstă de 46 de ani s-a răsturnat în afara șoselei. Bulgarul a fost testat cu etilotestul. Șoferul nu băuse. Și el a fost rănit și dus la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.