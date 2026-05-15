Jandarmii din Tulcea au un nou coleg blănos. Ben se antrenează pentru misiuni

Micul Ben este curios, energic mereu pregătit de joacă. El se află în cea mai importantă etapă din formarea sa: construirea relației alături de conductorul său.

Jandarmii spun că în activitatea de câine de serviciu, legătura dintre conductor și animal este esențială, fiind bazată pe încredere, răbdare, comunicare și mult timp petrecut împreună.

Ben își face acum primele exerciții alături de jandarmul care îl pregătește. Totul se întâmplă prin joacă și recompense. Astfel Ben învață comenzile de bază, disciplina și modul de reacție în diferite situații. Fiecare antrenament îi apropie pe cățel și pe jandarmul care îi devine tovarăș, pentru a construi încredere și a învăța să lucreze împreună în următoarele misiuni.

Ben va urma perioada de acomodare și predresaj, iar ulterior va participa la cursul de dresaj organizat la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, unde își va dezvolta abilitățile pentru specializarea patrulare-intervenție, potrivit IJJ Tulcea.

Rasa Cane Corso este recunoscută pentru forța, curajul și instinctul protector, dar și pentru loialitatea față de conductor. Inteligent și atent la comenzi, un astfel de câine poate face față cu succes mediilor aglomerate, zgomotului intens și situațiilor tensionate întâlnite în misiunile Jandarmeriei.

Dincolo de antrenamente și disciplină, Ben rămâne un câine jucăuș și plin de energie, aflat la începutul unui drum în care va învăța, pas cu pas, să devină un partener de încredere pentru jandarmii tulceni.