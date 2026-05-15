Bătrân de 91 de ani, reținut după ce ar fi agresat sexual două fete în Sectorul 6

Joi, un bătrân de 91 de ani a fost reținut de Poliția Municipiului București. Acesta ar fi agresat două fete, minore, de 15 și 16 ani.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
15 mai 2026, 16:55
Prima faptă s-ar fi petrecut într-un autobuz din Sectorul 6. Bătrânul de 91 de ani a atins în zonele intime o fată de 15 ani. Fapta s-a petrecut împotriva voinței fetei, ea fiind blocată de bătrân pe scaunul din autobuz.

Separat, într-o stație de autobuz, tot din Sectorul 6, bătrânul a prins cu brațele o fată de 16 ani. Bătrânul a apropiat-o de el și a atins-o în zonele intime fără consințământ.

Bărbatul a fost depistat, polițiștii au deschis acasă la acesta și, în baza probelor, l-au dus la audieri.

Bărbatul a fost reținut, joi, pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere de arest preventiv.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

